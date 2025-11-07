Más Información
Culiacán, Sin. A 7 de Nov.- En una fosa clandestina y una jaula grande abandonada para alojar felinos, en la zona del campestre Huertos del Pedregal, en la sindicatura de Culiacancito fueron localizados restos óseos de personas, por miembros del colectivo Padres y Madres de Hijos Desaparecidos, los cuales contaron con seguridad.
La zona de los hallazgos, se encuentra muy cerca del sitio donde las autoridades judiciales federales presumen que fue secuestrado Ismael “El Mayo Zambada” García, en junio del 2024 y luego subido a un avión que despejó varios kilómetros adelante, para luego aterrizar en un aeropuerto de Texas, en Estados Unidos.
El personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se unió a los miembros del colectivo de rastreadoras y personal de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional tendieron un perímetro de seguridad para que se continúen con los trabajos de recolección de evidencias y restos humanos
Los peritos forenses de la Fiscalía General del Estado se encuentran en el sitio donde se descubrió una especie de fosa clandestina y una jaula grande abandonada para continúan con el rastreo de mayores evidencias de restos óseos y posibles prendas de vestir que permitan una identificación más rápida.
