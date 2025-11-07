Más Información

Halachó, Yucatán.- Elementos del aseguraron 10 kilogramos de (crystal) y detuvo a dos individuos que transportaban la droga a bordo de un autobús de pasajeros.

El arresto ocurrió en el puesto de , ubicado en la Caseta de Inspección Fitosanitaria de Halachó, luego de que el conductor del autobús solicitara apoyo a los elementos castrenses, debido a que dos pasajeros se encontraban fumando crystal dentro de la unidad, lo que causó alarma entre los demás pasajeros.

Al subir al camión, los efectivos aseguraron a los dos hombres, uno originario de Oaxaca y el otro de Jalisco, quienes se encontraban visiblemente intoxicados.

Durante la inspección, un binomio canino de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) marcó una de las gavetas del autobús, donde fue localizada una maleta que contenía varios paquetes de droga, con un peso aproximado de 10 kilogramos de metanfetamina.

