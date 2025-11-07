Aguascalientes, Ags.- Alberto "El Apá", también conocido con los alias de “El Viejito” o "El 10", detenido el 5 de noviembre en Jalisco como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, fue trasladado a un Cereso federal de Guanajuato, dado su nivel de peligrosidad.

“El Apá” fue detenido el pasado 5 de noviembre en el municipio de Tonalá, mediante un operativo coordinado entre elementos de las Agencias de Investigación Criminal (AIC) de los estados de Aguascalientes y Jalisco, con base en una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de alto impacto.

El fiscal del estado, Manuel Alonso García, señaló que el detenido era operador logístico y criminal del CJNG. Foto: Especial.

El fiscal del estado, Manuel Alonso García, señaló que el detenido era operador logístico y criminal del cártel y está relacionado con la comisión de los delitos de privación de la libertad, trece homicidios calificados y dos más en grado de tentativa, dos secuestros, narcotráfico y extorsión. Entre sus víctimas podrían estar varios locatarios del Centro Comercial Agropecuario y propietarios de bares.

Este viernes, la FGE indicó que derivado de las investigaciones en curso y atendiendo a protocolos de seguridad, se llevó a cabo el traslado de Alberto “N”, al Centro Federal de Readaptación Social del Estado de Guanajuato (con sede en el municipio de Ocampo).

El operativo, en un estricto esquema de seguridad, fue coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con el objetivo de garantizar la integridad del procedimiento y evitar cualquier riesgo durante el traslado.

“El sujeto es identificado como principal operador logístico de una facción generadora de violencia de un grupo delictivo”, señaló la fiscalía.

Por su posible vinculación con delitos de alto impacto, las autoridades determinaron su reclusión en un penal federal de máxima seguridad, con el propósito de mantener el control y garantizar la seguridad pública en el estado.

