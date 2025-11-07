"Padre Pistolas" afirma que no es misógino y que la verdadera violencia es que Acueducto Solís-León los dejará sin comer

Guanajuato, Gto.- El sacerdote católico Alfredo Gallegos Lara, conocido como "El Padre Pistolas", defendió su postura en contra de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y rechazó que haya ejercido violencia en su contra.

“No soy misógino, a mí una mujer me parió y dio chiche, lo que ustedes no hicieron. Yo las quiero, a las mujeres, son mi vida, pero el asunto es que son 'güevonas', no se paran...”, aseveró en un video que subió en sus redes sociales.

Ante la polémica que generó por sus dichos en contra de la mandataria y del proyecto del Acueducto de la Presa Solís, el religioso aseveró que la verdadera violencia es que con esa obra “nos quieren dejar sin comer”.

“Para mí la violencia no es que yo hable de una mujer, la violencia es que esta señora nos quiere dejar sin comer, a todo México, porque nosotros, quieran o no, el Bajío les da de comer. El sorgo se hace galletas”, acotó.

Lee también: Incendio en Waldo's: Gobierno de Sonora cancela Desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

"El Padre Pistolas", originario de Tarimoro, Guanajuato, y quien durante cinco años ejerció su ministerio en Acámbaro, actualmente adscrito en la parroquia de Chucándiro, Michoacán, subió un video a las redes sociales en el que justifica su posición con relación al proyecto de García Muñoz Ledo.

Comentó que se molestaron en Guanajuato, la gobernadora Libia, porque habló de un tema muy importante que es el agua. "El agua es más importante que el oro y el petróleo, ya que sin este elemento no se puede vivir".

Hace unos días, en su homilía, que fue grabada y subida a las redes sociales, el presbítero desaprobó el proyecto del acueducto que impulsa la mandataria y al respecto expresó: “Esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste nos levantamos en…, yo le voy a partir su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos”.

Lee también: Rubén Rocha Moya se reúne con productores de trigo de Sinaloa; anuncia esquema de apoyo económico

Luego de la condena pública de la mandataria, reproches de legisladores panistas y de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, en su contra, el cura expresó sus respetos para Libia Dennise por ser mujer y ser la gobernadora, pero comentó que es muy fácil mandar hacer un acueducto de 30 pulgadas para darle agua potable a Celaya, Salamanca, Silao, León e Irapuato, con muy buenas intenciones, pero que su postura es por la defensa alimentaria.

Comentó que dice que va a ser para agua potable, empero comentó que en esta región hay nueve campos de golf que son negocio para ricos y las industrias de los cueros y de los carros ni siquiera son mexicanas, sino norteamericanas, y que consumen mucha agua.

“León, Celaya, yo soy de por allá, tienen muchos millones y millones y mucha industria, resuelvan sus problemas, no nos quieran dejar sin comer a nosotros y todo el país y si quieren denme los 6 mil millones y yo les hago dos presas y les hago llegar el agua hasta allá”, acotó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr