Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, canceló el desfile conmemorativo del 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana en solidaridad al duelo que se vive por el incendio en la tienda Waldo's que, hasta el momento, ha cobrado 24 vidas.

A través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que, en solidaridad a las familias que atraviesan por un duelo derivado de los acontecimientos ocurridos el sábado 1 de noviembre, y que consternaron a la sociedad sonorense en general, se ha determinado cancelar el Desfile Cívico, Deportivo y Cultural.

Dicho evento estaba programado para realizarse el lunes 17 de noviembre en las principales avenidas de Hermosillo.

La decisión fue tomada con gran respeto y empatía a quienes enfrentan la pérdida irreparable de sus seres queridos, externó el Gobierno del Estado.

Tragedia Waldo's: Gobierno de Sonora cancela el Desfile conmemorativo del 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana. Foto: Especial.

"La administración pública estatal y todas sus instituciones agradecen la comprensión del público, así como de todas las personas involucradas en la organización", comunicó.

Guaymas también cancela Desfile

Los municipios del estado también cancelaron el evento cívico.

El Ayuntamiento de Guaymas informó que, en solidaridad con las familias que atraviesan un momento de duelo por los recientes acontecimientos en Hermosillo, se ha determinado no realizar el Desfile Cívico, Deportivo y Cultural programado para el 17 de noviembre.

Esta medida se adopta con respeto y empatía hacia quienes enfrentan una irreparable pérdida, comunicó el municipio.

dmrr/cr