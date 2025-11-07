Más Información

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Hermosillo.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se ha reabierto la circulación al tránsito vehicular y al flujo peatonal en el perímetro donde se mantenía el cierre preventivo desde el día del incendio ocurrido en la tienda Waldo’s del

El día 1 de noviembre se registró una explosión y un incendio con saldo fatal al momento de 24 personas sin vida y 14 heridas.

"La escena de los hechos permanece perfectamente delimitada y bajo resguardo, garantizando que no se altere ningún indicio relevante para la investigación".

Por razones de seguridad, no se permitirá el paso de tránsito pesado, camiones urbanos, tractocamiones ni camiones de carga, a fin de preservar la integridad de la zona.

Estas acciones se realizan en coordinación con el Departamento de Tránsito Municipal, que mantiene apoyo operativo en el área para ordenar la circulación y salvaguardar tanto a peatones como automovilistas.

La FGJE reiteró que continúa con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]