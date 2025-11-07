Hermosillo.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se ha reabierto la circulación al tránsito vehicular y al flujo peatonal en el perímetro donde se mantenía el cierre preventivo desde el día del incendio ocurrido en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo.

El día 1 de noviembre se registró una explosión y un incendio con saldo fatal al momento de 24 personas sin vida y 14 heridas.

"La escena de los hechos permanece perfectamente delimitada y bajo resguardo, garantizando que no se altere ningún indicio relevante para la investigación".

Por razones de seguridad, no se permitirá el paso de tránsito pesado, camiones urbanos, tractocamiones ni camiones de carga, a fin de preservar la integridad de la zona.

Estas acciones se realizan en coordinación con el Departamento de Tránsito Municipal, que mantiene apoyo operativo en el área para ordenar la circulación y salvaguardar tanto a peatones como automovilistas.

La FGJE reiteró que continúa con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

afcl