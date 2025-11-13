El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el jueves una operación militar estadounidense con la que, dijo, se busca "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio".

"Hoy anuncio la Operación SOUTHERN SPEAR (Lanza del Sur). Dirigida por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente", dijo Hegseth en su cuenta de X.

Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

En enero pasado, el gobierno de Estados Unidos ya había adelantado el lanzamiento de la operación "Lanza del Sur". El comandante Foster Edwards, director de la Flota Híbrida de la 4.ª Flota, explicó que pondría en funcionamiento "una combinación heterogénea de sistemas robóticos y autónomos (RAS) para apoyar la detección y el seguimiento del tráfico ilícito, al tiempo que se extraen lecciones para otros escenarios de operaciones".

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos señaló que la operación desplegaría "embarcaciones robóticas de superficie de larga duración, pequeñas lanchas interceptoras robóticas y aeronaves robóticas de despegue y aterrizaje vertical en la zona de responsabilidad del Comando del Sur. La 4.ª Flota pondrá en funcionamiento estos sistemas no tripulados mediante su integración con los buques de la Guardia Costera de los Estados Unidos en el mar y los centros de operaciones de la 4.ª Flota y la Fuerza Operativa Conjunta Interagencial Sur. Los resultados de Southern Spear ayudarán a determinar las combinaciones de vehículos no tripulados y fuerzas tripuladas necesarias para proporcionar una conciencia coordinada del dominio marítimo y llevar a cabo operaciones antinarcóticos".

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Aunque Hegseth no lo especificó, se da entender que el nombre 'Lanza del sur' podría englobar el nutrido despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, frente a la costa venezolana, desde este verano.

El anuncio de Hegseth llega pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unen así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al presidente venezolano Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de "ilegítimo", y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental (lo que ha matado a unos 70 de sus ocupantes), que Washington asegura que son lanchas que transportan fentanilo a Estados Unidos.

