Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

Detienen en Manzanillo a “El Pilas”, narcomenudista del CJNG; era halcón y sicario de célula "La China"

Detienen en Manzanillo a “El Pilas”, narcomenudista del CJNG; era halcón y sicario de célula "La China"

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

El secretario de Guerra de Estados Unidos, , anunció el jueves una estadounidense con la que, dijo, se busca "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio".

"Hoy anuncio la Operación SOUTHERN SPEAR (Lanza del Sur). Dirigida por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente", dijo Hegseth en su cuenta de .

Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

Lee también

En enero pasado, el gobierno de Estados Unidos ya había adelantado el lanzamiento de la operación "Lanza del Sur". El comandante Foster Edwards, director de la Flota Híbrida de la 4.ª Flota, explicó que pondría en funcionamiento "una combinación heterogénea de sistemas robóticos y autónomos (RAS) para apoyar la detección y el seguimiento del tráfico ilícito, al tiempo que se extraen lecciones para otros escenarios de operaciones".

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos señaló que la operación desplegaría "embarcaciones robóticas de superficie de larga duración, pequeñas lanchas interceptoras robóticas y aeronaves robóticas de despegue y aterrizaje vertical en la zona de responsabilidad del Comando del Sur. La 4.ª Flota pondrá en funcionamiento estos sistemas no tripulados mediante su integración con los buques de la Guardia Costera de los Estados Unidos en el mar y los centros de operaciones de la 4.ª Flota y la Fuerza Operativa Conjunta Interagencial Sur. Los resultados de Southern Spear ayudarán a determinar las combinaciones de vehículos no tripulados y fuerzas tripuladas necesarias para proporcionar una conciencia coordinada del dominio marítimo y llevar a cabo operaciones antinarcóticos".

Aunque Hegseth no lo especificó, se da entender que el nombre 'Lanza del sur' podría englobar el nutrido despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, frente a la costa venezolana, desde este verano.

El anuncio de Hegseth llega pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unen así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al presidente venezolano Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de "ilegítimo", y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental (lo que ha matado a unos 70 de sus ocupantes), que Washington asegura que son lanchas que transportan fentanilo a Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit lanza programa para borrar o reestructurar deudas impagables de antes de 2013. Foto: iStock / SuikaArt / Infonavit

Infonavit lanza programa para borrar o reestructurar deudas impagables de antes de 2013

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025. Foto: Canva / Secretaria del Bienestar

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos: conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025

Precio de la visa americana. Foto: iStock

5 ciudades donde se tramita MÁS RÁPIDO la visa americana por primera vez

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones. Foto: iStock/ coffeekai

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones

Macy's Thanksgiving Day Parade. Foto: iStock/ALEXIUZ

99° Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s: Fecha 2025, horario, globos y cómo verlo