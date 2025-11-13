Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

Más Información

El secretario estadounidense de Estado, , descartó que Estados Unidos vaya a enviar fuerzas a México para combatir a los , o a tomar medidas unilaterales, pero insistió en que hay zonas del país “controladas” por el narco, que es “más poderoso que las fuerzas del orden locales e incluso que las fuerzas nacionales”.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Hamilton, en Canadá, donde participó en la cumbre del G7, Rubio fue cuestionado el miércoles sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, en medio de la celebración del , y sobre la ayuda que puede brindar Estados Unidos contra los cárteles.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, respondió Rubio.

El secretario estadounidense de Estado señaló que el del alcalde es solo uno de los muchos asesinatos perpetrados por los cárteles de periodistas, políticos, jueces, y defendió la designación, por parte del presidente, de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

“Estos cárteles son muy poderosos”, dijo Rubio. “Que no tengan una motivación ideológica no significa que no sean terroristas. No hace falta ser ideológico para ser . Y son terroristas porque, en muchos casos, poseen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los Estados nación”, añadió.

Señaló el caso de donde, dio, los cárteles “amenazan al Estado ecuatoriano”. En México, insistió, “hay zonas del país que, francamente, están controladas por estos carteles, que son más poderosos que las fuerzas del orden locales e incluso que las fuerzas nacionales. Por lo tanto, esto representa una preocupación en todo el hemisferio”.

Rubio calificó la de los cárteles como “el problema endémico más grave en la región. No se trata solo de organizaciones criminales, sino de , pues amenazan la viabilidad y las capacidades de los Estados nación”.

El funcionario estadounidense destacó, a la vez, la cooperación que existe entre Estados Unidos y México. “El nivel de cooperación entre y México hoy en día es el más alto de la historia, está creciendo y es positivo, impulsado por lo que piden, lo que necesitan y para ayudarlos a mejorar sus propias capacidades si nos lo solicitan. Y en algunos casos lo han hecho; en otros, ya cuentan con esas capacidades”.

Rubio aseguró que “tenemos una excelente relación con ellos. Hemos logrado avances increíbles en los primeros 10 meses de este año”, aunque reconoció que se trata de un problema de larga data y que “tomará tiempo ver progresos tangibles. En algunos casos, ya los hemos visto. Por ejemplo, estamos logrando extradiciones más rápido que nunca; no siempre, pero sí en muchos casos. Así que no tenemos quejas sobre el nivel de cooperación que hemos recibido de , y el trabajo que estamos realizando con ellos es histórico”.

