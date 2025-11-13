Más Información
Medios estadounidenses reportaron otro ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe que dejó cuatro muertos en la semana.
CNN informó que el ataque ocurrió el lunes, según un funcionario.
Este vigésimo ataque fue reportado inicialmente por CBS.
El ataque eleva a 80 el número total de muertos por los ataques del ejército estadounidense contra los supuestos barcos narcotraficantes.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, no ha informado sobre este reporte.
