Washington. Más de 22 millones de personas, muchas de ellas menores de edad, podrían morir de causas prevenibles para 2030 debido a los recortes de ayuda internacional por parte de Estados Unidos y países europeos, según una nueva investigación publicada el lunes.
Estas conclusiones son una actualización de un estudio realizado a principios de este año, que se centraba únicamente en las consecuencias de los recortes en la ayuda extranjera hechos por el gobierno de Donald Trump, en particular el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y que proyectaba 14 millones de muertes adicionales.
