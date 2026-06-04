Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, informó que la nulidad de elecciones por injerencia extranjera podría aplicarse para la próxima elección de 2027, tras la reforma publicada el pasado martes en el Diario Oficial de la Federación.

En conferencia de prensa presidencial, Alcalde Luján dijo que se debe esperar a las leyes secundarias de esta reforma, pero destacó que el artículo 40 de la Constitución ya establece el rechazo a la injerencia extranjera en elecciones.

“Hoy está establecido esto ya en nuestra norma constitucional. Y también establece que hay posibilidades de nulidad en caso de que se acredite esta injerencia, que tuvo efectos.

“Entonces, faltan las leyes secundarias, en efecto, pero está en nuestra norma constitucional, que es nuestra Carta Magna, finalmente”, dijo.

“¿Podría aplicar para las elecciones de 2027?”, se le preguntó a la consejera.

“Podría. A ver, no tenemos todavía las normas secundarias, eso hay que esperar, pero dado que está nuestra norma constitucional podría haber una interpretación de que, estableciéndose en la Carta Magna, puede ser considerada”, respondió.

“No queremos anular elecciones”

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno quiera usar como pretexto la injerencia extranjera para anular cualquier elección.

Señaló que en caso de que se presentara una situación de posible injerencia en las próximas elecciones sería el Tribunal Electoral el encargado de interpretar tal situación.

“¿Quién tiene, quién debe hacer esta interpretación finalmente? El Tribunal Electoral. Ahora, es muy importante porque lo que han estado diciendo nuestros adversarios y las críticas es que ahora, como somos unos autoritarios, queremos utilizar este pretexto para anular cualquier elección. Es falso, absolutamente falso, absolutamente falso. Si es evidente que hay una intromisión del exterior pues entonces puede ser causa de nulidad”, aseveró.

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