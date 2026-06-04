Las cotizaciones del petróleo se elevaron por tercer día consecutivo ante la escalada de ataques en Medio Oriente, dijeron analistas.

Pemex dio a conocer que exportó este miércoles el barril de crudo en 93.53 dólares y es el precio más alto desde el pasado 26 de mayo.

La mezcla mexicana de exportación acumula una ganancia de 74.4% o 39.91 dólares en el año.

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Estrategas de Banorte destacaron que las referencias del crudo aumentaron por tercer día consecutivo, pero manteniéndose por debajo de 100 dólares.

La analista de Banamex, Laura Díaz, coincidió en que el nuevo cruce de fuego hizo repuntar los energéticos y tiró las bolsas de valores.

El miércoles se registró el mayor cruce de ataques desde fines de abril, cuando inició el cese al fuego. Irán lanzó ataques a Kuwait y Bahréin argumentando que violaron el derecho internacional al permitir que el enemigo usara su territorio para apoyar acciones en su contra.

En respuesta, EU lanzó una ofensiva contra una instalación militar iraní en la isla de Qeshm.