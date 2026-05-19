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París.- Los ministros de Economía de los países del Grupo de los 7 (G7) acordaron aportar ayudas a los países que se verán más afectados por las consecuencias del conflicto en , en concertación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

"Si no hacemos nada, 50 millones de personas pueden verse afectadas por esta crisis. Hay que acompañarles tanto en nuestros diferentes países como fuera", aseguró en rueda de prensa el ministro francés de Economía, Roland Lescure, anfitrión de la reunión en su calidad de país que preside el G7 este año.

Destacó que es la primera vez que este grupo, que reúne a Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Estados Unidos logran un acuerdo sobre los desequilibrios internacionales, en el que también han participado otros países invitados como Brasil, India, Kenia, Corea de Sur y, más recientemente, los del Golfo.

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