Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Pedro Salmerón acusó que el proyecto del Archico General Agrario (AGA) aún no ha sido concluido porque el edificio no se termina de construir, por lo que lleva dos años cerrado.

"Ya me cansé de callar", expresó Salmerón Sanginés en redes sociales, al declarar que "el edificio no se termina y se inunda".

Publicación de Pedro Salmarón donde acusa que el AGA lleva cerrado dos años. Foto: captura de pantalla
Publicación de Pedro Salmarón donde acusa que el AGA lleva cerrado dos años. Foto: captura de pantalla

Además de esto, señaló a Román Meyer Falcon, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y responsable de la obra en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de tener un cargo nuevo y ser "estrella de Once Noticias", donde Renata Turrent es directora del canal.

Sin mostrar pruebas, también señaló sobreprecios en la obra y de no poder ser concluida, al responder una publicación de Meyer Falcón donde invita a ver el programa Arquitectura y Ciudad en Canal Once.

Salmerón respondió a Meyer la publicación donde invita a sintonizar su programa en canal Once. Foto: captura de pantalla
Salmerón respondió a Meyer la publicación donde invita a sintonizar su programa en canal Once. Foto: captura de pantalla

Pedro Salmerón indicó que renunció a su cargo como director del AGA hace meses.

Publicación de Pedro Salmerón. Foto: captura de pantalla
Publicación de Pedro Salmerón. Foto: captura de pantalla

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]