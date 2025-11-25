Más Información
Pedro Salmerón acusó que el proyecto del Archico General Agrario (AGA) aún no ha sido concluido porque el edificio no se termina de construir, por lo que lleva dos años cerrado.
"Ya me cansé de callar", expresó Salmerón Sanginés en redes sociales, al declarar que "el edificio no se termina y se inunda".
Además de esto, señaló a Román Meyer Falcon, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y responsable de la obra en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de tener un cargo nuevo y ser "estrella de Once Noticias", donde Renata Turrent es directora del canal.
Sin mostrar pruebas, también señaló sobreprecios en la obra y de no poder ser concluida, al responder una publicación de Meyer Falcón donde invita a ver el programa Arquitectura y Ciudad en Canal Once.
Pedro Salmerón indicó que renunció a su cargo como director del AGA hace meses.
apr
