Luego de que Gerardo Fernández Noroña acusó en su video charla a Grecia Quiroz de ser "ambiciosa" porque “va por la gubernatura de Michoacán”, y después reiterar sus dichos en el Pleno del Senado, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, hizo un llamado a conducirse con mayor empatía y evitar expresiones misóginas.

“Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista, y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán”, lanzó Gerardo Fernández Noroña en tribuna del Senado este martes.

Sin embargo, garantizó que su movimiento mantendrá el gobierno en el estado de Michoacán “y la mayoría de gobiernos en disputa en 2027”.

Citlalli Hernández pide a Noroña evitar expresiones misóginas

“Todos los hombres de todos los partidos políticos tienen mucho por hacer, por reconstruir, por repensar cómo seguir formando parte del debate público sin que el machismo, la misoginia o alguna expresión que vulnere a las mujeres acompañe estos debates”, comentó Hernández Mora para Radio Fórmula.

La secretaria de las Mujeres resaltó que el llamado es a todos los hombres, pero que a Fernández Noroña se le juzga triplemente al ser un senador que genera debate y cuestiona.

Lee también Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

“El llamado a él y a todos los hombres, de todos los partidos, a tener mayor empatía, a reconstruir el sentido de las palabras sin que se deje de debatir. Es un llamado que hicimos desde la mañanera, que los hombres se sumen a la transformación contra las violencias”, agregó.

Referente a lo dicho hacia Grecia Quiroz, esposa del alcalde asesinado Carlos Manzo, Citlalli Hernández subrayó que habrá que escuchar si se sintió vulnerada, aunque se podría inferir que los comentarios de Noroña fueron “poco sensibles”.

“Podemos decir lo mismo con expresiones menos ofensivas. Es parte del debate, y que sin duda pudo haberlo hecho con otras palabras, sin que haya vulneración o se ataque a Grecia. Podemos debatir con mucha más empatía”, resaltó.

Lee también Poder Judicial actuará contra quienes afecten derechos de las mujeres: Celia Maya; se procederá contra infractores, afirma

La funcionaria destacó que es compañera de movimiento del expresidente del Senado, pero que sí hace el llamado a ser más sensible, sin considerar que las mujeres exageran. “Le voy a mandar un mensaje”, adelantó la secretaria de las Mujeres.

Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, durante la mañanera del 25 de noviembre del 2025. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.

Dichos de Noroña desatan reacciones en contra

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, rechazó hacer declaraciones al respecto sobre los comentarios de su compañero de bancada: “yo no comentaré nada al respecto”, dijo.

“Es una opinión de cada uno de los legisladores. Lo importante el día de hoy es el trabajo que estamos haciendo por el 25N”, consideró.

En contraste, la senadora priista Carolina Viggiano se refirió a Noroña como un “misógino acomplejado” que no acepta pasar como un intrascendente, por lo que “es capaz de hacer el ridículo y decir cualquier cosa” con tal de mantenerse en el ojo público.

Lee también Noroña acusa campaña misógina y miserable contra Fátima Bosch; acusa a comunicadores de argumentar que "están informando"

La priista respaldó a Grecia Quiroz y sus supuestas aspiraciones políticas: “perdió a su esposo, al padre de sus hijos. La viuda es la que mejor puede conocer el legado de su esposo”, resaltó.

De acuerdo con Viggiano, el senador de Morena debería exigir que se investigue la línea política, porque “claro que Manzo les estorbaba”, y acusó que a Noroña lo mandan a hacer declaraciones de este tipo, porque “no tiene nada que perder”.

Ceci Flores pide a Sheinbaum sacar a Noroña de su equipo

La activista y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, condenó que el legislador no se cansa de lastimar y “no respeta ni la muerte ni un corazón roto”.

Lee también Mujeres marchan este 25N ante impunidad, feminicidios y precarización; demandan poner fin a la violencia

“Cada que abre la boca hace más grande su lista de mujeres violentadas. Ella no eligió ver morir a su esposo para ocupar un lugar en el gobierno”, señaló en sus redes sociales.

La madre buscadora cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum por qué permite que ese “machito” tenga espacio en un gobierno de mujeres: “¿por qué no le quitas a su boca la posibilidad de seguir lanzando flechas que atraviesan el alma?”, preguntó.

Azucena Uresti exige a Noroña dejar de ser un misógino

La periodista y columnista Azucena Uresti reprobó que Noroña “se atreva” a hablar de política en medio de una desgracia, como lo fue el asesinato de Carlos Manzo.

Lee también Citlalli Hernández celebra distribución de 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres; "ha sido un éxito", dice

“¿No nos van a ganar? ¿A quién? Usted no pertenece a Morena ni a ningún movimiento. Es un mal necesario, pero en Morena tampoco le quieren. Dese cuenta y deje de hacer el ridículo, y deje de ser un violentador de mujeres”, pidió.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc