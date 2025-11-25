Gerardo Fernández Noroña suma una nueva polémica a su lista por el tema en boga: el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. Y es que a la nueva reina de belleza se le relaciona con allegados a la 4T.

El senador decidió sumarse a las opiniones en defensa de la joven tabasqueña, y es que su victoria en el certamen de belleza trajo consigo una serie de críticas y señalamietos, debido a los cargos laborales de sus familiares.

Sin mencionar nombres, Fernández Noroña acusó que existe una campaña de misoginia en contra de Fátima Bosch, pero no es considerada como violencia de género, bajo el argumento de que están informando.

"Pero no les hagas cualquier crítica, porque se tiran al piso algunas personas comunicadoras y se dicen ser violentadas", señaló el legislador.

Gerardo Fernández Noroña arremetó contra comunicadores que opinan en contra de Fátima Bosch. Foto: captura de pantalla

Fátima Bosch, Pemex, Miss Universo y el contrato que los une

Petróleos Mexicanos (Pemex) salió a relucir en la controversia de Miss Universo y el triunfo de Fátima Bosch luego de que se revelara que en 2023, cuando Bernardo Bosch Hernández -padre de Fátima- ocupaba un cargo directivo dentro de la empresa, la petrolera asignó, mediante licitación, un contrato por 745.6 millones de pesos a una empresa de Raúl Rocha Cantú, quien asumiría la presidencia de Miss Universo al año siguiente.

Aunque Bosch ocupaba un cargo directivo, el área en la que trabajaba no intervino en la licitación, que siguió el proceso regular de adjudicación de Pemex.

El documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, detalla que implicó obra física, infraestructura, pruebas de hermeticidad y seguridad industrial, es decir obra crítica para mantener el buen funcionamiento de instalaciones.

El contrato por más de 745.6 millones de pesos, detalla un plazo de ejecución del mismo en 328 días naturales, contemplado entre febrero de 2023 y diciembre del mismo año.

Director de Miss Universo niega relación con la familia Bosch

Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo, emitió un comunicado para aclarar las especulaciones en torno al triunfo de Fátima Bosch en el certamen y un contrato millonario de Pemex.

A través de sus redes sociales, Rocha Cantú no solo negó tajantemente los señalamientos en su contra, además acusó a los medios de comunicación de querer malinformar y desacreditar al certamen.

"Condeno enérgicamente las declaraciones falsas que han sido difundidas por diversos medios de comunicación con el propósito de descalificar y politizar el éxito de la Organización de Miss Universe en el marco de su 74ª edición", inició su mensaje.

