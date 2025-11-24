Más Información

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Entre risas, la presidenta rechazó que su gobierno haya intervenido para que la tabasqueña ganara el concurso Miss Universo 2025 con el objetivo de hacer una cortina de humo ante los problemas que hay en México, como se ha afirmado en redes sociales.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal llamó a la población a no hacer caso a este tipo de noticias falsas.

La jefa del Ejecutivo federal reiteró sus felicitaciones a Fátima Bosch y señaló que más allá de los cuestionamientos a este tipo de concursos, la nueva tiene el mérito de levantar su voz cuando trataron de minimizarla y eso, indicó, "tiene mucho mérito".

"¿Usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, Presidenta?", se le preguntó.

Entre risas respondió: "Ay, es hasta ridículo. Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas.

"Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de los cuestionamientos que pueda haber por los certámenes de este tipo, ella además de tener su mérito siempre, levantó su voz y en donde trataron de minimizarla y eso tiene mucho mérito, mucho mérito", respondió.

