Más Información

Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre; hila 2 quincenas a la baja

Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre; hila 2 quincenas a la baja

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Natanael Cano invade el Flow Fest 2025 con corridos tumbados; el público pedía "Cuerno azulado"

Natanael Cano invade el Flow Fest 2025 con corridos tumbados; el público pedía "Cuerno azulado"

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Ante la amenaza del , José Jerí, de allanar la embajada mexicana en ese país en donde se encuentra refugiada la exprimera ministra, Betssy Chávez, la presidenta advirtió que de hacerlo ser violarían todas las leyes internacionales.

"Violaría todas las leyes internacionales […] Una intervención en la embajada, pues estaría fuera de toda norma", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que el asilo del gobierno mexicano a la exprimera ministra, , está dentro del derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos, por lo que, advirtió que la violación a este, sería "muy grave".

Lee también

Indicó que se puede tener diferencias, pero siempre destacó que se tiene que apostar al diálogo.

"¿Está México preparado algo así? ¿Lo consideran dentro del atlas de riesgos que exista sobre eso?", se le insistió.

"El asunto de si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Entonces, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. No tiene... ¿qué ocurrió en el Ecuador violando todas las leyes internacionales?

"El derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de . Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes, y la vulneración sería muy grave. Entonces el diálogo siempre es lo mejor, siempre se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada, pues estaría fuera de toda norma", respondió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]