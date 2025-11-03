México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Después de que Perú anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con México por el asilo diplomático a la exprimera ministra Betssy Chávez Chino, nuestro país rechazó la "decisión unilateral" y calificó la medida como "excesiva y desproporcionada".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que el gobierno mexicano otorgó el asilo diplomático a la exprimera ministra en pleno apego al derecho internacional, en particular a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como el Perú son parte.

"México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Lee también Presidente interino de Perú defiende ruptura de relaciones con México; Betssy Chávez se declara perseguida política

Reafirmó la Cancillería que, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo "no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado".

Apuntó que la decisión de otorgar asilo diplomático a Chávez Chino fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución Política, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Además, en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación de nuestro país en materia de asilo y refugio.

Lee también Perú descarta ingresar a embajada de México a detener a Betssy Chávez como Ecuador lo hizo con Jorge Glas

Al reiterar los históricos lazos de amistad que unen a México y el Perú, Relaciones Exteriores dijo que México seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas.

Añadió que siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias.

Dan plazo perentorio a encargada de la embajada de México en Perú para que deje el país

La encargada de la embajada mexicana en Perú, Karla Ornela, tendrá que salir de territorio peruano.

El presidente peruano interino José Jeri dijo que por motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú fue informada hoy por el canciller "que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país".

"¡Respeto a nuestra patria!", expresó Jeri en redes sociales.

Lee también Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

En diciembre de 2022, ante la expulsión del entonces embajador Pablo Monroy Conesa, la embajada de México en Perú quedó a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, quien era jefa de Cancillería de la Misión.

En ese entonces, Perú declaró como persona non grata a Monroy Conesa y le dio 72 horas para abandonar el país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em