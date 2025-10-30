Más Información

compareció este miércoles ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas (CLPC), en Nueva York, donde presentó la actualización de la información técnica y jurídica sobre la extensión de la plataforma continental mexicana en el Polígono Oriental del Golfo de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores () destacó que esta acción representa "un paso decisivo" en el proceso internacional que permitirá a México fijar los límites exteriores de su plataforma continental en el más allá de las 200 millas náuticas, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Señaló la SRE que estos límites exteriores coinciden con las delimitaciones marítimas acordadas con y , a través de la suscripción de los tratados de límites suscritos en 2017.

"México avanza hacia un objetivo prioritario: obtener el pleno reconocimiento internacional sobre los límites de su plataforma continental y ejercer sus derechos soberanos sobre los recursos del suelo y el subsuelo marinos en esa región del Golfo de México", refirió la Cancillería a cargo del canciller .

"Una vez concluido el proceso por la CLPC, los límites exteriores de la plataforma continental de México serán definitivos, obligatorios y, por lo tanto, oponibles a terceros Estados.

"El éxito de este esfuerzo otorgará a México plena certeza jurídica sobre la extensión de sus zonas marinas en el Golfo de México", puntualizó.

La presentación de México estuvo a cargo del consultor jurídico de la SRE, Pablo Arrocha Olabuenaga; el ingeniero Francisco Javier Medina Parra, del INEGI; el capitán Simitrio Morales López, de la Secretaría de Marina; la geóloga Natalia Amezcua Torres, del Servicio Geológico Mexicano; el geólogo Luis Salomón Mora, de Petróleos Mexicanos, así como de Joel Hernández de la Cancillería.

