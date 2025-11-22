Más Información

En 2023, cuando Bernardo Bosch Hernández, padre de , ocupaba un cargo directivo dentro de Pemex, la petrolera asignó, mediante licitación, un contrato por 745.6 millones de pesos a una empresa de Raúl Rocha Cantú, quien asumiría la presidencia de Miss Universo al año siguiente.

Aunque Bosch ocupaba un cargo directivo, el área en la que trabajaba no intervino en la licitación, que siguió el proceso regular de adjudicación de Pemex.

El contrato firmado entre la empresa Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., propiedad de Rocha Cantú, y Pemex permitió a la primera tener prácticamente llave abierta para la realización de obra en entidades sureñas mexicanas.

El documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, detalla que implicó obra física, infraestructura, pruebas de hermeticidad y seguridad industrial, es decir obra crítica para mantener el funcionamiento, en una región que abarca instalaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

La empresa se comprometió a dar, entre otras cosas, sistemas anticorrosión, poner señalización e instrumentación de monitoreo, construcción de oficinas administrativas, plataformas y caminos de acceso, interconexiones y derivaciones de tuberías para trasporte de crudo y gas y cumplimento ambiental.

El contrato por más de 745.6 millones de pesos, detalla un plazo de ejecución del mismo en 328 días naturales, contemplado entre febrero de 2023 y diciembre del mismo año.

El documento detalla que el contrato se daría por suspendido en caso de que hubiese alguna irregularidad en cuestiones fiscales y, en caso de no ser aclarada la situación, se procedería a la rescisión.

Los involucrados

Justo en 2023 Rocha Cantú adquirió el 50% de Miss Universo, convirtiéndose en co propietario de la franquicia y de cuya organización ahora es Presidente.

Y Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, es un ingeniero que ha estado involucrado en el mundo energético desde hace casi tres décadas en Petróleos Mexicanos.

En 2019, mientras era Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por diez años por no poder justificar ingresos de 6.5 millones de pesos, cifra superior a lo que habría percibido por su sueldo de servidor público entre 2011 y 2015.

Pero al año siguiente la sanción le fue quitada, por lo que regresó a su puesto de trabajo. Desde octubre pasado, Bosch Hernández funge como subdirector de Seguridad y Salud en la empresa petrolera.

La obra energética que ganó la compañía de Rocha Cantú fue puesta a concurso y ganada conforme a ley.

La empresa de Raúl Rocha Cantú

Soluciones Gasiferas del Sur S.A de C.V se constituyó legalmente, de acuerdo con un documento en propiedad de EL UNIVERSAL, el 15 de diciembre de 2020, con una duración de 99 años.

Rocha Cantú figura como presidente de la sociedad mercantil, contando con 800 de las mil acciones que conforman la compañía.

Entre los objetivos de la sociedad mercantil se señala la compra, venta, importación, exportación, producción, comercialización, expedición, transportación, almacenamiento y distribución de toda clase de gases, combustibles fósiles y no fósiles.

“Pudiendo en este caso comprar, vender, expender productos suministrados por PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y/o PEMEX LOGÍSTICA”, se lee en el documento.

