En medio del escándalo que vincula, presuntamente, el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo con un contrato millonario de Pemex, el director de la organización, Raúl Rocha Cantú, emitió un comunicado para aclarar las especulaciones.

A través de sus redes sociales, Rocha Cantú no solo negó tajantemente los señalamientos en su contra, además acusó a los medios de comunicación de querer malinformar y desacreditar al certamen.

"Condeno enérgicamente las declaraciones falsas que han sido difundidas por diversos medios de comunicación con el propósito de descalificar y politizar el éxito de la Organización de Miss Universe en el marco de su 74ª edición", inició su mensaje.

Aunque admitió que en febrero del 2023 obtuvo una licitación de Pemex por más 745 millones de pesos; explicó que se trató de un proceso competitivo en el que participaron alrededor de 15 empresas, además de Soluciones Gasíferas del Sur, de la que forma parte.

También detalló que del monto asignado en el contrato, con una duración de 11 meses (del 7 de febrero al 31 de diciembre del 2023) hasta el día de hoy solo se ha pagado una parte: 44 millones 247 mil 995 pesos, por “razones administrativas internas”.

Asimismo, afirmó que durante el tiempo que duró este proceso no tuvo ninguna relación con la familia Bosch ni la organización del certamen, pues fue hasta enero de 2024 cuando adquirió el 50% de la marca.

"Durante las gestiones de esta licitación, no tenía ninguna relación directa o indirecta con cualquier miembro o directivo de la Organización de Miss Universe, ni mucho menos con la familia Bosch, a quienes tuve el gusto de conocer apenas hace 2 meses, en el certamen de Miss Universe México 2025 que se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2025".

El empresario aseguró que conoció a la familia Bosch en 2025, durante el certamen Miss Universo México, Foto: Redes sociales.

Rocha Cantú fue tajante: "es completamente falso e imposible que exista relación alguna entre la adjudicación de este contrato y el triunfo de dicha concursante".

Pemex, por su parte, también se desvinculó de Rocha y aseguró que solo felicitó a la mexicana por "entusiasmo popular".

