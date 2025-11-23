Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

publica un comunicado en el que aclara que no existe ningún tipo de relación contractual con la -presidente de -, con la que firmó un contrato por cientos de millones de pesos hace dos años y explica el motivo por el que celebraron el triunfo de por medio de sus redes sociales.

A través de la cuenta de X de Petróleos Mexicanos, se compartió un comunicado en el que la empresa hace referencia al contrato que firmó, hace más de dos años y medio, con las empresas Soluciones Gasíferas del Sur y PJP4 de México, esta última, propiedad de Rocha Cantú.

Lee también:

Pemex explicó que, si bien, hubo un contrato, este tuvo una duración menor a un año, por lo que, en la actualidad, no existiría ningún tipo de vínculo con las empresas antes mencionadas.

"Conforme a la debida diligencia se firmó un contrato de 11 meses, en febrero de 2023, con las empresas que trabajaron en conjunto PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente".

Además, la empresa estatal aclaró que, si felicitó a Fátima fue por la emoción que, como cualquier otra mexicana o mexicano, albergaban de ver a una representante de nuestro país llevarse la corona del certamen, y no por guardar alguna relación con el presidente de Miss Universo, como se ha dicho en los últimos días.

"Asimismo, Pemex aclara que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular de su triunfo".

Lee también:

Así, remató su mensaje afirmando que está comprometida en cumplir sus tareas como empresa de manera transparente.

"Pemex reitera su compromiso en el cumplimiento de las acciones que refuercen la ética e integridad de sus trabajadores, así como la lucha contra la corrupción al interior de la institución".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]