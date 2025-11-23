Pemex publica un comunicado en el que aclara que no existe ningún tipo de relación contractual con la empresa de Raúl Rocha Cantú -presidente de Miss Universo-, con la que firmó un contrato por cientos de millones de pesos hace dos años y explica el motivo por el que celebraron el triunfo de Fátima Bosch por medio de sus redes sociales.

A través de la cuenta de X de Petróleos Mexicanos, se compartió un comunicado en el que la empresa hace referencia al contrato que firmó, hace más de dos años y medio, con las empresas Soluciones Gasíferas del Sur y PJP4 de México, esta última, propiedad de Rocha Cantú.

Pemex explicó que, si bien, hubo un contrato, este tuvo una duración menor a un año, por lo que, en la actualidad, no existiría ningún tipo de vínculo con las empresas antes mencionadas.

"Conforme a la debida diligencia se firmó un contrato de 11 meses, en febrero de 2023, con las empresas que trabajaron en conjunto PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente".

Además, la empresa estatal aclaró que, si felicitó a Fátima fue por la emoción que, como cualquier otra mexicana o mexicano, albergaban de ver a una representante de nuestro país llevarse la corona del certamen, y no por guardar alguna relación con el presidente de Miss Universo, como se ha dicho en los últimos días.

"Asimismo, Pemex aclara que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular de su triunfo".

Así, remató su mensaje afirmando que está comprometida en cumplir sus tareas como empresa de manera transparente.

"Pemex reitera su compromiso en el cumplimiento de las acciones que refuercen la ética e integridad de sus trabajadores, así como la lucha contra la corrupción al interior de la institución".

