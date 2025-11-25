Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, aseguró que la distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres “ha sido un éxito”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, Hernández informó que van 25 millones de cartillas entregadas en todo el país.

“La realidad es que ha sido un éxito a distribución de la Cartilla y nos ha apoyado todo el gobierno de México [...] En todos los boletos de Lotería hay un código QR para descargar la cartilla, terminaremos el año con cerca de 130 millones de boletos de Lotería donde se ha podido descargar la Cartilla.

“Y en general hemos distribuido 25 millones de Cartillas en todo el país [...] Es una gran herramienta pedagógica que fortalece a las mujeres en sus certezas de que tienen derechos”, dijo.

Destacó que se realizan trabajos con las plataformas digitales, ante la violencia digital de la que son víctimas las mujeres.

