Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, llamó a todas las mujeres mexicanas a denunciar cualquier acto de violencia y combatirla.

Aseguró que las mujeres mexicanas que no están solas y que se está construyendo un México de igualdad.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la secretaria señaló que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado varias políticas de apoyo a las mujeres, entre ellas, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión de Apoyo a Madres Trabajadoras, los Centros Libre de Mujeres en todo el país, la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, así como la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

"Decirles hoy y siempre a todas las mujeres mexicanas que no están solas, que se está construyendo un México de igualdad, un México donde podamos convivir de manera distinta, hombres y mujeres.

"Hoy les decimos a todas las mujeres que no es normal la violencia, que hay que denunciarla, que hay que combatirla", dijo.

Desde la conferencia presidencial en Palacio Nacional, Citlalli Hernández Mora señaló que el Gobierno federal junto con los 32 gobernadores y gobernadores y todas las instituciones están trabajando de manera coordinada para transformar la vida de todas las mujeres.

