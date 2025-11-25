Más Información

La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García dijo que en el () no tiene cabida ninguna actitud, desplante o criterio que implique siquiera un grado mínimo de afectación a los derechos de las mujeres.

Destacó que en caso de que ocurriera, se procederá con rigor en contra de los infractores.

Al inaugurar el Conversatorio “Justicia libre de violencia: el compromiso institucional con la igualdad”, en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, y el inicio de los 16 Días de Activismo, manifestó que los Tribunales son el recurso del Derecho que puede hacer que cesen los ataques y se haga justicia en favor de los derechos de las mujeres y las niñas.

Detalló que esta conmemoración busca sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad del problema que representa la violencia de género.

La magistrada presidenta expresó el apoyo para todas aquellas mujeres que viven en la angustia y el temor cotidiano de que su situación de riesgo escale.

El Conversatorio fue moderado por la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del , quien garantizó que el Poder Judicial será un combatiente para consolidar un país libre de violencia hacia las mujeres.

Reconoció que el asesinato de niñas y mujeres sigue creciendo, pero dijo, existen protocolos internacionales para su prevención y erradicación.

La magistrada remarcó que la no victimización de las afectadas es una lucha que todavía está por llevarse a cabo; confió en que llegará con una justicia integra y confiable.

Sostuvo que existen muchos retos y lo importante es trabajar desde la familia.

La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, al inaugurar el Conversatorio “Justicia libre de violencia: el compromiso institucional con la igualdad” este martes 25 de noviembre de 2025. Foto: Especial
