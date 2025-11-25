La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García dijo que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) no tiene cabida ninguna actitud, desplante o criterio que implique siquiera un grado mínimo de afectación a los derechos de las mujeres.

Destacó que en caso de que ocurriera, se procederá con rigor en contra de los infractores.

Al inaugurar el Conversatorio “Justicia libre de violencia: el compromiso institucional con la igualdad”, en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, y el inicio de los 16 Días de Activismo, manifestó que los Tribunales son el recurso del Derecho que puede hacer que cesen los ataques y se haga justicia en favor de los derechos de las mujeres y las niñas.

Detalló que esta conmemoración busca sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad del problema que representa la violencia de género.

La magistrada presidenta expresó el apoyo para todas aquellas mujeres que viven en la angustia y el temor cotidiano de que su situación de riesgo escale.

El Conversatorio fue moderado por la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Pleno del TDJ, quien garantizó que el Poder Judicial será un combatiente para consolidar un país libre de violencia hacia las mujeres.

Reconoció que el asesinato de niñas y mujeres sigue creciendo, pero dijo, existen protocolos internacionales para su prevención y erradicación.

La magistrada remarcó que la no victimización de las afectadas es una lucha que todavía está por llevarse a cabo; confió en que llegará con una justicia integra y confiable.

Sostuvo que existen muchos retos y lo importante es trabajar desde la familia.

La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, al inaugurar el Conversatorio “Justicia libre de violencia: el compromiso institucional con la igualdad” este martes 25 de noviembre de 2025. Foto: Especial

