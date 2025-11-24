El Órgano de Administración Judicial (OAJ) adelantó para este jueves 27 de noviembre las indemnizaciones extraordinarias para alrededor de 800 juezas, jueces, magistradas y magistrados que declinaron a participar en la elección judicial de junio pasado.

En un comunicado el OAJ señaló que después de la revisión de los procesos administrativos inherentes al pago único y extraordinario, y en atención a la petición expresa manifestada por diversas juzgadoras y juzgadores, los pagos serán efectuados mediante transferencia electrónica.

Indicó que la dispersión de los recursos tendrá verificativo el día 27 de noviembre de 2025 y se contempla tres meses de salario más 20 días por cada año laborado.

“Los montos pagados se realizarán de conformidad con lo establecido en la Constitución Política. Asimismo, en relación con dicho pago es importante que las personas juzgadoras consideren las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito relativas a los montos transaccionales de sus respectivas cuentas”, refirió el Órgano Administrativo

El 11 de noviembre la OAJ había informado que el 10 de diciembre se efectuaría el pago único de indemnizaciones y se llevaría a cabo en un horario de 08:00 a 19:00 horas, en el edificio sede ubicado en Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón.

“Para la recepción de este pago será indispensable la presencia de la o el titular, quien deberá presentar: identificación oficial vigente, un testigo, igualmente con identificación oficial vigente… Cumpliendo con sus trabajadores y con lo establecido en la Reforma Constitucional, el OAJ refrenda su compromiso con la base trabajadora, las personas juzgadoras y el pueblo de México”, resaltó en esa ocasión el OAJ.

