La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya persecución judicial contra transportistas y productores, ante los bloqueos en distintos puntos del país para que se atiendan sus demandas.

En su conferencia mañanera de este martes 25 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que “no hay razón para cerrar las carreteras” porque el diálogo con el gobierno está abierto. Además, dijo que hay quienes se manifiestan para mantener privilegios.

Aseguró que se malinterpretaron los dichos de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, quien declaró que habría intereses políticos y que líderes tienen capetas abiertas desde hace años por obstrucción de las vías, e incluso algunos han estado detenidos.

“No tienen carpetas de investigación, le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras y es un delito, pero no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse, son dos cosas distintas.

“Quizás se malinterpretó, pero Rosa Icela nunca planteó ese tema, fue a una pregunta de un reportero o reportera que dijo: ´¿es delito? Y dijo: ´pues sí, es delito´. Porque, en efecto, es delito”, dijo la Mandataria federal.

“Nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse [...] está abierta la puerta de manera permanente para temas de seguridad en carreteras [...] no tendrían que haberse manifestado porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas, el diálogo está abierto.

“Si no hubiera diálogo, entonces se entiende que hagan una manifestación, pero hay diálogo. ¿Para qué cerrar las carreteras si hay una mesa de diálogo?”, reiteró la titular del Ejecutivo federal.

A mencionar que la Ley de Aguas no había surgido en las manifestaciones, Sheinbaum aseguró que hay quienes se manifiestan para mantener privilegios en el tema.

“¡Qué necesidad de cerrar las carreteras para que no se apruebe la Ley del Agua si hay mesas de trabajo en la Cámara de Diputados para manifestar lo que están en contra. No se entiende! [...] Si se trata de defender privilegios para que acapares agua, ahí si ya no”, expresó.

Expuso en el Salón Tesorería que han disminuido en 54% la denuncias por robos con violencia en las carreteras.

Reiteró que su gobierno no va a caer en provocación ni en represión: “Que la gente sepa que no había razón para cerrar las carreteras, cuando hay diálogo con el gobierno, no hay cerrazón, a menos que quieran defender algún privilegio”.

