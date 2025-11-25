En el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, colectivas feministas y mujeres de todas las edades tomarán las calles para denunciar que la violencia feminicida, las desapariciones, la precariedad laboral y la impunidad institucional mantienen en riesgo la vida y la libertad de mujeres, niñas y disidencias en México, informó la Coordinación 8M.

La organización no gubernamental contra la violencia de género informó que, pese al discurso oficial en favor del derecho de las mujeres a tener una vida digna, cada día asesinan a diez niñas, jóvenes y adultas, y la mayoría de los casos permanece impune.

En un posicionamiento previo a las movilizaciones nacionales programadas para hoy, indicaron también que 99.6% de las mujeres desaparecidas no ha sido localizada con vida, emergencia que no ha recibido respuestas contundentes del Estado.

La Coordinación 8M detalló que en el último año la violencia se extendió en distintos frentes, pues, persiste la brecha salarial de 34%, la precarización laboral, la violencia vicaria y el desplazamiento forzado.

Entre otras causas que llevan a las mujeres a movilizarse hoy, la Coordinación indicó que las migrantes continúan enfrentando agresiones extremas y repatriaciones forzosas, mientras que las madres buscadoras siguen siendo criminalizadas y asesinadas.

Asimismo, las colectivas marcharán para exigir un alto a los feminicidios y a todas las violencias machistas. También para demandar poner fin a la violencia contra las infancias, la presentación con vida de todas las personas desaparecidas, justicia para sobrevivientes de feminicidio, el fin de la criminalización de la protesta y el aborto legal y seguro en todo el país.

La Coordinación 8M sumó un posicionamiento internacional al denunciar el genocidio en Gaza, por el que insistirá al gobierno romper relaciones con Israel al sostener que las guerras impulsadas por potencias imperialistas afectan de manera particular a mujeres e infancias.

La organización y otros colectivos que participarán en el movimiento subrayaron que la lucha feminista debe mantenerse independiente del gobierno y de la derecha, hecho por el que convocaron a la organización autónoma de mujeres, estudiantes, trabajadoras, indígenas, migrantes y disidencias.

La marcha está convocada para este 25 de noviembre en la Glorieta de las Mujeres que Luchan desde donde partirá rumbo a la plancha del Zócalo capitalino. La concentración iniciará a las 15 horas y la salida será a las 15:30 con una parada simbólica en la Plaza Palestina Libre, donde se emitirá un pronunciamiento.

