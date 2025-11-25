Más Información

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

Moni Pizani Orsini, representante en México de ONU Mujeres, externó el apoyo del organismo mundial al gobierno de la presidenta en todos los esfuerzos para garantizar seguridad y erradicar la violencia a las mujeres y niñas mexicanas en todos los espacios.

En el marco del , la representante en México de ONU Mujeres afirmó que México envía un mensaje al mundo al señalar que ningún proyecto de nación es compatible con la violencia contra las mujeres.

"Hoy México envía un mensaje al mundo: ningún proyecto de nación es compatible con la .

"Desde ONU Mujeres y el sistema de las Naciones Unidas seguiremos caminando a su lado y acompañando los esfuerzos del gobierno mexicano los 365 días del año para que cada calle, cada escuela, cada casa y cada espacio digital sean territorios de libertad y dignidad para las mujeres y las niñas", dijo en Palacio Nacional.

