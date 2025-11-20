Más Información
Un juez federal impuso pena de cinco años y cuatro meses de cárcel a Gerardo Olvera Paredes, Genaro Peña Cuamatzi y Óscar Espinosa Piscil, por el delito de tráfico de personas, en agravio de 16 víctimas migrantes provenientes de Guatemala, Nicaragua y Honduras.
El Ministerio Público del caso, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, aportó las pruebas necesarias para comprobar plenamente la responsabilidad de los sentenciados, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).
Igualmente, se condenó a los responsables al pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos y se ordenó la reparación del daño a las víctimas, señaló la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.
En noviembre de 2023, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Arriaga, Chiapas, a Gerardo Olvera Paredes, Genaro Peña Cuamatzi y Óscar Espinosa Piscil, tras recibir una denuncia anónima respecto a tres vehículos que transportaban a 16 migrantes provenientes de los países de Guatemala, Nicaragua y Honduras.
