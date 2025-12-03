Washington. El organismo de control del Pentágono encontró que el secretario de Guerra Pete Hegseth puso en riesgo a militares estadounidenses al usar la aplicación de mensajería Signal para transmitir información sensible sobre un ataque contra los hutíes de Yemen, informaron el miércoles dos personas familiarizadas con los hallazgos.

Sin embargo, Hegseth tiene la autoridad para desclasificar material y el informe no encontró que lo hiciera de manera inapropiada, según una de las personas familiarizadas con los hallazgos que habló bajo condición de anonimato para discutir la información. Esa persona añadió que el informe concluyó que Hegseth violó la política del Pentágono al usar su dispositivo personal para asuntos oficiales y recomendó una mejor capacitación para todos los funcionarios del Pentágono.

Hegseth se negó a participar en una entrevista con el inspector general del Pentágono, pero proporcionó una declaración escrita, reveló la fuente. El secretario de defensa afirmó que se le permitía desclasificar información según lo considerara adecuado y solo comunicó detalles que no pondrían en peligro la misión.

Los hallazgos iniciales aumentan la presión sobre el expresentador de Fox News Channel después de que los legisladores solicitaran una investigación independiente sobre su uso de la aplicación comercialmente disponible. Los legisladores también acaban de abrir investigaciones sobre informes de que un segundo ataque a un barco en el Caribe en septiembre mató a sobrevivientes después de que Hegseth emitiera una orden verbal de "matar a todos".

Hegseth defendió el ataque como surgido de "confusión de guerra", diciendo que no vio a ningún sobreviviente y que "no me quedé" para el resto de la misión y que el almirante a cargo "tomó la decisión correcta" al ordenar el segundo ataque. Tampoco admitió culpa tras las revelaciones de que discutió planes militares sensibles en Signal, afirmando que la información no estaba clasificada.

Periodista destapó escándalo

En al menos dos chats separados de Signal, Hegseth proporcionó los tiempos exactos del despegue de aviones y el lanzamiento de bombas, antes de que los militares estuvieran en el aire.

El uso de la aplicación por parte de Hegseth salió a la luz cuando un periodista, Jeffrey Goldberg de The Atlantic, fue agregado inadvertidamente a una cadena de mensajes de Signal por el entonces asesor de seguridad nacional Mike Waltz. Incluía al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y a otros, reunidos para discutir las operaciones militares del 15 de marzo contra los hutíes respaldados por Irán.

Hegseth había creado otro chat de Signal con 13 personas que incluía a su esposa y hermano, donde compartió detalles similares del mismo ataque, informó The Associated Press.

Signal está encriptado, pero el Pentágono no lo considera un canal autorizado para incluir información clasificada.

Hegseth ha dicho anteriormente que ninguna de la información compartida en los chats estaba clasificada. Múltiples funcionarios militares actuales y anteriores han dicho a la AP que no hay forma en que detalles tan específicos fueran aceptables para incluir en un dispositivo no seguro.

La revisión fue entregada a los legisladores, quienes pudieron revisar el informe en una instalación clasificada en el Capitolio. Se esperaba que una versión parcialmente redactada del informe se publicara más tarde esta semana.

Hegseth dijo que veía la investigación como un ejercicio partidista y no confiaba en el inspector general, según una de las personas familiarizadas con los hallazgos del informe. La revisión tuvo que basarse en capturas de pantalla del chat de Signal publicadas por The Atlantic porque Hegseth no pudo proporcionar más que un pequeño puñado de sus mensajes de Signal, reveló la fuente.

Cuando se le preguntó sobre la investigación en agosto, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo a los periodistas que "creemos que esto es una caza de brujas y una farsa total y se está llevando a cabo de mala fe".

El Pentágono no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Las revelaciones provocaron un intenso escrutinio, con legisladores demócratas y un pequeño número de republicanos diciendo que Hegseth potencialmente puso en riesgo la vida de los pilotos. Dijeron que miembros de menor rango del ejército habrían sido despedidos por tal descuido.

El inspector general abrió su investigación sobre Hegseth a solicitud del presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador Roger Wicker de Mississippi, y el principal demócrata del comité, el senador Jack Reed de Rhode Island.

Algunos veteranos y familias militares también expresaron preocupaciones, citando los estrictos protocolos de seguridad que deben seguir para proteger la información sensible.

Los rebeldes hutíes habían comenzado a lanzar ataques con misiles y drones contra barcos comerciales y militares a finales de 2023, diciendo que era en solidaridad con los palestinos en Gaza. Su campaña redujo significativamente el comercio a través del Mar Rojo, que típicamente ve pasar 1 billón de dólares de bienes anualmente.

La campaña liderada por Estados Unidos contra los hutíes en 2024 se convirtió en la batalla naval más intensa que la Marina había enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial.

Un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas había comenzado en enero antes de desmoronarse en marzo. Estados Unidos luego lanzó un amplio asalto contra los hutíes que terminó semanas después, cuando Trump dijo que se comprometieron a dejar de atacar barcos. El último alto el fuego en Gaza comenzó en octubre.

Tras la divulgación del chat que incluía al editor de The Atlantic, la revista publicó todo el hilo a finales de marzo. Hegseth había publicado múltiples detalles sobre un ataque inminente, usando lenguaje militar y detallando cuándo comenzaba una "ventana de ataque", dónde se encontraba un "terrorista objetivo", los elementos temporales alrededor del ataque y cuándo se usarían varias armas y aeronaves en el ataque. Mencionó que Estados Unidos estaba "actualmente limpio" en seguridad operativa.

Hegseth dijo a Fox News Channel en abril que lo que compartió a través de Signal eran "coordinaciones informales, no clasificadas, para coordinaciones con los medios y otras cosas".

Durante una audiencia en el Congreso en junio, Hegseth fue presionado múltiples veces por los legisladores sobre si compartió información clasificada y si debería enfrentar responsabilidad si lo hizo.

El representante Seth Moulton, un demócrata de Massachusetts y veterano de la Marina, preguntó a Hegseth si se haría responsable si el inspector general encontraba que colocó información clasificada en Signal.

Hegseth no respondió directamente, solo señaló que sirve "a discreción del presidente".

