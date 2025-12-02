Washington. La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió que los ataques estadounidenses contra lanchas, a las que Estados Unidos acusa de transportar drogas, son legales porque las personas que viajan en ellas "son terroristas" a los que, según dijo, los equipos de inteligencia tienen identificados.

"Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas", aseguró la portavoz en una rueda de prensa.

Wilson afirmó que saben "lo que transportan, de dónde vienen y adónde van" y que su objetivo es llevar drogas a las costas de Estados Unidos que "matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses".

"El presidente se toma esto muy en serio, y cuando designó a estos grupos como organizaciones terroristas, nos abrió muchas puertas aquí en el Departamento de Guerra, ya que ahora podemos actuar de formas que antes no podíamos", añadió.

La portavoz no respondió al ser preguntada por si el departamento está realizando "algún tipo de evaluación posterior a los ataques", en medio de la polémica que rodea al primer ataque acometido contra una de estas lanchas el pasado 2 de septiembre.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en ese bombardeo —en el que murieron las 11 personas que viajaban a bordo de una lancha— se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

Sobre este ataque en específico, Wilson dijo que el almirante Frank Bradley "tomó la decisión correcta" al ordenar el segundo ataque.

"El secretario (de Guerra, Pete) Hegseth respalda al almirante Bradley al cien por cien. El almirante Bradley tomó la decisión correcta", dijo Wilson, quien insistió en que estas acciones "han sido aprobadas por los mejores abogados militares y civiles de toda la cadena de mando".

Wilson reiteró que "la decisión de volver a atacar a la embarcación narcoterrorista fue tomada por el almirante Bradley, quien operó bajo la supervisión de autoridades claras y de larga data para garantizar la destrucción de la embarcación y la eliminación de la amenaza para Estados Unidos".

La Casa Blanca y ahora el Pentágono defienden el derecho de Estados Unidos a detener el flujo de drogas hacia el país, aunque la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt, no respondió al ser preguntada el lunes sobre qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en alta mar.

De acuerdo con cifras confirmadas este martes por el Departamento de Guerra, desde el inicio de las operaciones en agosto pasado hasta la fecha se han producido un total de 21 ataques contra presuntas narcolanchas, donde han muerto 82 supuestos narcotraficantes.

"Cada ataque, contra estas organizaciones terroristas designadas se realiza en defensa de intereses nacionales vitales para Estados Unidos y para proteger su territorio", afirmó la portavoz del Pentágono en la rueda de prensa, la primera que el Departamento convoca después de retirar las credenciales a la mayoría de medios acreditados por no aceptar reglas que les obligarían a solo reportar información aprobada por el organismo.

