Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Van contra trata en estaciones de autobuses

Van contra trata en estaciones de autobuses

Washington. La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió que los ataques estadounidenses contra lanchas, a las que Estados Unidos acusa de transportar drogas, son legales porque las personas que viajan en ellas "son terroristas" a los que, según dijo, los equipos de inteligencia tienen identificados.

"Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas", aseguró la portavoz en una rueda de prensa.

Wilson afirmó que saben "lo que transportan, de dónde vienen y adónde van" y que su objetivo es llevar drogas a las costas de Estados Unidos que "matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses".

Lee también

"El presidente se toma esto muy en serio, y cuando designó a estos grupos como organizaciones terroristas, nos abrió muchas puertas aquí en el Departamento de Guerra, ya que ahora podemos actuar de formas que antes no podíamos", añadió.

La portavoz no respondió al ser preguntada por si el departamento está realizando "algún tipo de evaluación posterior a los ataques", en medio de la polémica que rodea al primer ataque acometido contra una de estas lanchas el pasado 2 de septiembre.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en ese bombardeo —en el que murieron las 11 personas que viajaban a bordo de una lancha— se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

Sobre este ataque en específico, Wilson dijo que el almirante Frank Bradley "tomó la decisión correcta" al ordenar el segundo ataque.

"El secretario (de Guerra, Pete) Hegseth respalda al almirante Bradley al cien por cien. El almirante Bradley tomó la decisión correcta", dijo Wilson, quien insistió en que estas acciones "han sido aprobadas por los mejores abogados militares y civiles de toda la cadena de mando".

Lee también

Wilson reiteró que "la decisión de volver a atacar a la embarcación narcoterrorista fue tomada por el almirante Bradley, quien operó bajo la supervisión de autoridades claras y de larga data para garantizar la destrucción de la embarcación y la eliminación de la amenaza para Estados Unidos".

La Casa Blanca y ahora el Pentágono defienden el derecho de Estados Unidos a detener el flujo de drogas hacia el país, aunque la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt, no respondió al ser preguntada el lunes sobre qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en alta mar.

De acuerdo con cifras confirmadas este martes por el Departamento de Guerra, desde el inicio de las operaciones en agosto pasado hasta la fecha se han producido un total de 21 ataques contra presuntas narcolanchas, donde han muerto 82 supuestos narcotraficantes.

"Cada ataque, contra estas organizaciones terroristas designadas se realiza en defensa de intereses nacionales vitales para Estados Unidos y para proteger su territorio", afirmó la portavoz del Pentágono en la rueda de prensa, la primera que el Departamento convoca después de retirar las credenciales a la mayoría de medios acreditados por no aceptar reglas que les obligarían a solo reportar información aprobada por el organismo.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026