Quito.- La entrega en una caja de cartón del cuerpo de una bebé fallecida en un hospital amazónico desató la indignación en Ecuador, donde el Ministerio de Salud Pública (MSP) ordenó la separación de la máxima autoridad de esa casa de salud y anunció sanciones al personal involucrado en el caso.

La imagen de la madre de la bebé reclinada sobre la caja de cartón, aparentemente reciclada, en la que se lee "Trátese con cuidado" y que está cerrada con cinta adhesiva, desató una serie de mensajes de indignación en redes sociales, por el hecho ocurrido en la provincia amazónica de Morona Santiago.

El Ministerio de Salud Pública informó que desvinculó a la máxima autoridad del Hospital General de Macas por la “inapropiada entrega del cuerpo” de la menor.

Asimismo, solicitó el inicio de un proceso de auditoría interna en esa casa de salud, en cumplimiento con lo establecido por la ley, mientras en redes sociales circulaban este jueves más pronunciamientos ciudadanos que pedían investigaciones profundas y sanciones ejemplares a los responsables.

Comunicado del Post Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Foto: X @Salud_Ec

“Dada la gravedad de este hecho, y con base en los informes técnicos preliminares, se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, se anticipó el miércoles el MSP sin más detalles.

El Ministerio rechazó lo ocurrido a finales de noviembre, pero que se conoció esta semana, y señaló que esas acciones “contravienen el sentir, misión y los principios de servicio” de la institución.

Extendió sus condolencias a la familia de la menor y ratificó su compromiso para determinar las responsabilidades del hecho, pero no ha revelado los motivos por los que la bebé fue tratada en el hospital, los procedimientos de atención o la causa de su fallecimiento.

