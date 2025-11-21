Pachuca.- Una posible falla mecánica, originó por la mañana de este día el incendio de un autobús de turismo sobre la carretera Arco Norte, a la altura del kilómetro 122+300. El siniestro sólo dejó daños materiales sin que se registraran lesionados.

El incidente ocurrió esta mañana en la citada vía, poco antes de la salida hacia Pachuca. De acuerdo con los primeros reportes, en la unidad viajaban al menos 40 pasajeros, quienes lograron descender antes de que el fuego consumiera por completo el autobús.

Incendio de autobús registrado por la mañana de este día fue ocasionado por presunta falla mecánica. Foto: Especial.

Lee también: Rancho decomisado a “La Barbie”, del Cártel de Los Beltrán Leyva, será Centro de Bachillerato Tecnológico: Secretaría de Educación de Morelos

Al sitio acudieron equipos de emergencia para sofocar las llamas; no obstante, la unidad quedó totalmente calcinada. Los pasajeros fueron trasladados a un lugar seguro mientras se realizaban las labores de control y se coordinaban las acciones para despejar la carretera.

Los reportes preliminares señalan una posible falla mecánica como origen del incendio, el cual provocó un congestionamiento vehicular de más de 10 kilómetros debido al cierre parcial de la circulación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr