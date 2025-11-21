Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda entregó este viernes 15 nuevas unidades a la Ruta 50 Más Palomas, que reestructuró su recorrido para llegar hasta la Colonia San Ángel en el sur de la ciudad.

Con la reestructura se estima que se beneficien cerca de 100 mil usuarios del transporte público de pasajeros.

Acompañado del director de Metrorrey y encargado del despacho del IMA, Abraham Vargas, el Mandatario estatal detalló que esta Ruta 50 Más Palomas beneficiará a usuarios de la Colonia Independencia, al Centro, al sur, San Ángel, La Rioja, la Estanzuela, pero además es complementaria de la Línea 5, que es el TransMetro que se instaló ya hace un año del Centro a la Estanzuela.

“Todas las semanas nos llegan camiones y los mandamos a la calle. Tenemos ya muchas nuevas rutas”, manifestó el gobernador.

“Van a ver camiones verdes con naranja, son los tradicionales y camiones verde digamos, más clarito, esos son los eléctricos, los TransMetros, entonces también bendecidos en movilidad. Está el Metro avanzando. Vamos a construir la línea más grande del Continente, 35 km de Metro y entonces Metro, tren de la Presidenta, camiones, reestructura y TransMetros. Eso tiene que mejorar muchísimo la movilidad del estado Nuevo León”, señaló.

El Gobernador destacó además la construcción de siete nuevas carreteras para fortalecer la infraestructura carretera de Nuevo León.

“El estado llevaba 40 años sin hacer una carretera, el nuevo Nuevo León arrancamos siete, ya terminamos cuatro y ayer ya lanzamos la licitación de la última parte de la Interserrana”, señaló.

“Entonces, ahora sí, camiones, movilidad, agua, carreteras y por supuesto agradecer a la nueva Fuerza Civil que sacó en primer lugar la mejor policía de México”, puntualizó.

El director de Metrorrey y encargado del despacho del IMA, Abraham Vargas explicó que el recorrido de la Ruta Más Palomas fue reestructurado, llegando ahora hasta la Colonia San Ángel en el sur de la Ciudad.

El funcionario estatal destacó la coordinación que se tiene con los transportistas, elaborado un programa de operación para que los usuarios no tengan que esperar más de 15 minutos en los puntos de parada.

Participaron en la entrega de nuevas unidades el Oficial Óscar Maya, Comandante de la Unidad Especializada para Transportes de Fuerza Civil; y los transportistas Mario de la Garza y Filiberto Rodríguez.