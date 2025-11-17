Más Información

Sheinbaum: claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato; quien la propuso fue AMLO, dice

Diputados faltan… hasta en home office; abusan de justificantes

Sheinbaum acusa grupo “muy violento” en marcha Z; jóvenes mexicanos no son violentos, dice

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Sheinbaum llama a no caer en provocaciones ante nueva marcha de la Generación Z; movilización será este 20 de noviembre

No nos vamos a rajar nunca: Sheinbaum tras marcha de la Generación Z; “aquí estamos fuertes con el pueblo”, dice

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

Nombran nuevo secretario de Seguridad en Michoacán; destacan su experiencia en inteligencia

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Quito. El rechazo a la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente de , , se consolida al haberse escrutado más del 98% de los votos, en lo que se ha convertido en un duro revés para el Gobierno.

De acuerdo al (CNE), el 'No' venció en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, acaparan el mayor rechazo, con un 60.64% y un 61.65%, respectivamente.

En la pregunta con la que Noboa buscaba dejar de financiar a los con dinero público, el 'No' logró 58% y el 'Sí', 41.93%, mientras que en la que apuntaba a reducir de 151 a 73 los integrantes de la Asamblea Nacional, el 'No' alcanzó el 53.47% frente a un 46.53% del 'Sí'.

En la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, sede del Ejecutivo, el 'No' ganó con más de 15 puntos porcentuales en la pregunta de las bases extranjeras y con más de 19 en la de la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, en la relacionada con la financiación a los partidos políticos, la diferencia fue de cerca de 7 puntos, mientras que en la de la reducción de integrantes del Parlamento ganó el 'Sí' con algo más de 3 puntos porcentuales.

Si bien la mayoría de provincias rechazaron, en general, las propuestas de Noboa, la andina de Tungurahua fue la única en la que ganó el 'Sí' en todas las preguntas.

El presidente Noboa ha señalado que respeta la voluntad del pueblo, pero que su compromiso no cambia, por lo que seguirán "luchando sin por el país" que los ecuatorianos merecen, con las herramientas que tienen.

Una afirmación secundada por los ministros más visibles de Noboa: Gian Carlo Loffredo (Defensa) aseveró: "En nuestro ADN no está rendirnos, más firmes que nunca" y John Reimberg (Interior) apuntó: "Nuestro compromiso con el país es inquebrantable. Seguimos trabajando".

Mientras que Zayda Rovira (Gobierno) aseguró que seguirán "trabajando con la fuerza, la claridad y la determinación que caracterizan" al Gobierno.

De su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, que lideraba la campaña en rechazo a las propuestas de Noboa, consideró que el 'No' unió a Ecuador como país, que ha dicho "basta de basta de amenazas a nuestros derechos".

