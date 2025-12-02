El salón de baile en la Casa Blanca, el cual su construcción fue ordenada por el presidente Donald Trump, podría ser más grande que la misma mansión presidencial y albergaría hasta más de mil personas, según reveló el New York Times.

Según una nota del medio norteamericano, lo que empezó como un plan para 500 personas terminó siendo un mega proyecto para alrededor de 1350, ocupando un espacio muchísimo mayor que la misma Casa Blanca.

De acuerdo con el medio, el arquitecto James McCrery, a cargo del proyecto primero presentó un boceto para un salón de 500 asientos conectado al ala que después se pasó a tener 650 asientos.

Los trabajadores de la construcción, siguiendo las instrucciones del presidente Trump, han COMENZADO la demolición de la fachada del ala este para construir el salón de baile financiado por DJT. Foto: X @EricLDaugh

Después, el mandatario quiso un espacio para 999 personas y luego uno con capacidad para más de mil 300.

Aunque el mandatario aseguró en julio que el salón de baile no afectaría a la estructura existente de la vivienda presidencial, ya había aprobado planes para demoler el ala este y dejar espacio para algo que pudiera albergar a varios miles de personas, según tres fuentes familiarizadas.

El último plan, que según las autoridades aún es preliminar, prevé un salón de baile mucho más grande que el ala oeste y la Casa Blanca. Trump ha enfatizado públicamente que le gustaría tener un salón de baile lo suficientemente grande como para albergar a una multitud para la toma de posesión presidencial.

Advierten por tamaño del proyecto

El New York Times señaló que de acuerdo con otras fuentes relacionadas con el tema, el republicano aseguró a las personas que trabajaban en el salón de baile que no era necesario cumplir los requisitos de permisos, zonificación o normativa, ya que la estructura se encuentra en los terrenos de la Casa Blanca; cuando las empresas implicadas en la obra han insistido en cumplir con la normatividad.

Además McCrery se ha retirado de la participación diaria en el proyecto, pero sigue participando como consultor en el diseño del salón de baile.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca reconoció que había habido desacuerdos entre Trump y McCrery, una dinámica que informó por primera vez el diario The Washington Post.

Salón de baile: el sueño cumplido de Trump

Para el mandatario, constructor durante años en la ciudad de Nueva York y que a menudo presume de su talento en el sector inmobiliario y de la construcción, la edificación de este salón es un proyecto de ensueño.

Según las fuentes consultadas, el también magnate se ha jactado de no tener que cumplir con los requisitos de permisos a los que se enfrentaba cuando no era presidente y ahora no los necesita, ya que es el jefe de Estado.

“Eres el presidente de los Estados Unidos, puedes hacer lo que quieras” le han dicho.

Trump llevaba años queriendo construir un salón así en la Casa Blanca. Durante la administración Obama, propuso la idea de construir una versión de 100 millones de dólares de su salón de baile Mar-a-Lago. Pero los colaboradores de Obama nunca dieron seguimiento a su oferta, un desaire que ha quedado grabado en la memoria del ahora presidente.

