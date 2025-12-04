WASHINGTON — El gobierno estadounidense ha instruido a sus embajadas y consulados en todo el mundo priorizar las solicitudes de visa para quienes deseen venir a invertir en el país o asistir a la Copa del Mundo de 2026, los Juegos Olímpicos de 2028 u otros eventos deportivos importantes.

Al mismo tiempo, la administración ha añadido nuevos criterios para los trabajadores extranjeros altamente calificados que buscan una visa en particular. Las nuevas reglas negarían la entrada a aquellos considerados como responsables o participantes en la censura de ciudadanos estadounidenses en las redes sociales a través de iniciativas de moderación de contenido que han surgido en toda Europa y otros lugares para combatir el discurso extremista.

En una serie de cables enviados esta semana a todas las misiones diplomáticas de Estados Unidos que fueron obtenidos por The Associated Press, el Departamento de Estado dijo que las solicitudes de visa para empresarios que consideren “inversiones significativas” en el país deberían estar en la parte superior de la lista de consideración junto con las solicitudes de aquellos que deseen viajar “para eventos deportivos importantes que muestren la excelencia estadounidense”.

Es el último esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para reducir la inmigración o la entrada de cualquier extranjero. Pero con eventos deportivos importantes planeados en Estados Unidos, la administración busca asegurar que los fanáticos puedan asistir a esas competiciones. Las políticas están recibiendo una atención especial antes del sorteo del Mundial el viernes.

Enfocándose en los fanáticos deportivos

Como parte de una iniciativa más amplia para controlar la entrada de extranjeros, el Departamento de Estado ha dicho que todos aquellos que requieran visas para ingresar al país deberán someterse a una entrevista en persona y a un examen para evaluarlos por posibles riesgos de seguridad nacional.

Esto ha llevado a largos tiempos de espera en muchas embajadas y consulados para entrevistas para solicitar lo que se conoce como visas “B1" y “B2" a pesar de un aumento en el personal consular.

El mes pasado, Trump anunció una nueva iniciativa, denominada “FIFA Pass”, para los extranjeros que viajan a Estados Unidos para la Copa del Mundo que les permitirá obtener entrevistas para visas más rápidamente. No obstante, aún los alentó a solicitar sus visas “de inmediato”.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo que la administración había enviado más de 400 empleados consulares adicionales alrededor del mundo para manejar la demanda de visas para la Copa del Mundo y que en aproximadamente el 80% del mundo, los viajeros a Estados Unidos pueden obtener una cita para visa dentro de 60 días, algo reflejado en el cable.

Las medidas van más allá de la iniciativa FIFA Pass para agilizar las solicitudes de aquellos que buscan viajar a Estados Unidos para los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos importantes.

Los puestos diplomáticos “deben asegurar una capacidad de citas suficiente para acomodar a los espectadores y otros fanáticos que viajan para eventos relacionados con el torneo (de la Copa del Mundo)”, dijo uno de los dos cables enviados el martes. “Estos deberían tener prioridad sobre todas las demás solicitudes B1/B2, excepto aquellas relacionadas con la reindustrialización estadounidense”.

Otros que deben ser priorizados incluyen diplomáticos extranjeros, funcionarios gubernamentales que viajan por negocios oficiales, trabajadores agrícolas temporales, trabajadores religiosos, médicos y enfermeras, y estudiantes que asisten a instituciones académicas con menos del 15% de matrícula extranjera.

“Las oficinas consulares deben asegurar que los solicitantes de grupos de mayor rango tengan prioridad sobre los solicitantes de grupos de menor rango, independientemente de la demanda de los solicitantes de menor rango”, decía el cable. “Los puestos pueden reducir significativamente el número de espacios de citas disponibles para grupos de menor rango para acomodar la demanda de grupos de mayor rango”.

Nuevas pautas de visa para trabajadores altamente calificados

Un segundo cable enviado el martes a todas las embajadas y consulados estableció nuevos criterios para considerar las solicitudes de visa H-1B, instruyendo a los diplomáticos a “estar atentos” a aquellos que puedan haber sido o sean “responsables o cómplices en la censura de estadounidenses” en línea y en otros lugares.

Estas visas permiten a las empresas estadounidenses traer personas con habilidades técnicas que son difíciles de encontrar en Estados Unidos, y el presidente Donald Trump ha dicho que impondría una tarifa anual de 100 mil dólares sobre ellas.

El departamento indicó que la evidencia de esto podría llevar a la denegación de la visa. Definió dicha información como “adoptar políticas de moderación de contenido globales inconsistentes con la libertad de expresión, cumplir con demandas de moderación de contenido o censura global de una entidad extranjera y proporcionar acceso a datos privados de ciudadanos estadounidenses en relación con la moderación de contenido”.

La prueba de esto podría obtenerse del currículum del solicitante, historial laboral, perfiles y publicaciones en redes sociales, y declaraciones o escritos públicos, dice el cable, añadiendo que el Departamento de Estado estaba desarrollando herramientas para facilitar y acelerar estas evaluaciones.

Señaló que todos los solicitantes de visa están sujetos a estos criterios, pero que los solicitantes de H-1B deberían ser examinados más de cerca “ya que muchos trabajan o han trabajado en el sector tecnológico, incluidas empresas de redes sociales o servicios financieros involucradas en la supresión de la expresión protegida”.

“Debe explorar a fondo sus historiales laborales para asegurar que no haya participación en tales actividades”, dice el cable, añadiendo que “si descubre evidencia de que un solicitante fue responsable o cómplice de la censura o intento de censura de la expresión protegida en Estados Unidos, debe determinar que ese solicitante no es elegible” para una visa.

