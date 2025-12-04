Más Información
Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney
Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos
Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada
VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta
Brugada viaja a Washington para el sorteo del Mundial 2026; promete consolidar a CDMX como capital de grandes eventos
Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad
Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura
Tres empresas compiten por 47 trenes de pasajeros; presentan propuestas para los proyectos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo
Diputados afirman que Info CDMX no desaparecerá, sino que sólo se transforma; prevén cambio constitucional antes del 15 de diciembre
Alrededor de un millar de personas siguen desaparecidas este jueves en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por severas inundaciones que han cobrado la vida de más de mil 400 personas en total, y que han ahogado por completo varias localidades.
Lee también Reportan un millar de desaparecidos por las graves inundaciones de Indonesia, Sri Lanka y Tailandia
Según cifras de la ONU y otras organizaciones, así como de las autoridades indonesias, esrilanquesas y tailandesas, las inundaciones han dejado también cerca de 9 millones de afectados, más de un millón de desplazados y pérdidas multimillonarias.
Lee también Tras graves inundaciones en Indonesia y Sri Lanka buscan a cientos de personas desaparecidas
El temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado fuertes lluvias en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.
Lee también Inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan casi un millar de muertos; reportan comunidades aisladas
Con información de EFE
maot
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]