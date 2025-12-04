Alrededor de un millar de personas siguen desaparecidas este jueves en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por severas inundaciones que han cobrado la vida de más de mil 400 personas en total, y que han ahogado por completo varias localidades.

Un sobreviviente lleva cilindros de gas recuperados en una zona afectada por las inundaciones en Aceh Tamiang, en la isla de Sumatra, Indonesia, el jueves 4 de diciembre de 2025. Foto: AP

Imagen aérea, tomada con un dron, muestra una zona devastada por las inundaciones provocadas por el paso de tres ciclones en la isla de Sumatra, Indonesia, el jueves 4 de diciembre de 2025. Foto: AP

Según cifras de la ONU y otras organizaciones, así como de las autoridades indonesias, esrilanquesas y tailandesas, las inundaciones han dejado también cerca de 9 millones de afectados, más de un millón de desplazados y pérdidas multimillonarias.

Varios jóvenes pasan junto a animales muertos en una zona afectada por las inundaciones en Aceh Tamiang, en la isla de Sumatra, Indonesia, el jueves 4 de diciembre de 2025. Foto: AP

Un hombre retira los escombros de su casa tras los deslizamientos de tierra provocados por el ciclón Ditwah en la aldea de Hadabima, cerca de Sarasavigama, Sri Lanka, el 4 de diciembre de 2025. Foto: AFP

El temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado fuertes lluvias en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Árboles arrancados yacen junto a edificios dañados tras el paso del ciclón Ditwah en la ciudad de Gampola, distrito de Kandy, Sri Lanka, el 4 de diciembre de 2025. Los pronósticos de lluvia para este jueves aumentaron el temor de mayores daños en el sur y sudeste de Asia. Foto: AFP

Entre miles de escombros, aldeanos cortan troncos arrastrados por las inundaciones con la intención de usarlos como material para reconstruir sus hogares dañados en Garoga, provincia de Sumatra del Norte, el 4 de diciembre de 2025. Foto: AFP

Con información de EFE

maot