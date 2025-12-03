Equipos de rescate continuaron este miércoles la búsqueda de supervivientes en Indonesia y Sri Lanka, donde cerca de 800 personas están reportadas como desaparecidas por las inundaciones, que también afectaron el sur de Tailandia y que han dejado al menos mil 400 muertos en estos países.

Según los datos oficiales publicados hasta las 21.00 hora Bangkok (14.00 GMT), al menos 770 decesos han sido confirmados en la isla indonesia de Sumatra, así como 479 en Sri Lanka y otros 185 en provincias del sur de Tailandia, mientras que el número global de afectados ronda los nueve millones de personas.

Los equipos de socorro siguen enfrentando obstáculos para llevar ayuda al millón de personas desplazadas de sus hogares por el mal tiempo en Sri Lanka e Indonesia, donde en total más de 2.600 personas sufrieron heridas y 813 ciudadanos seguían en paradero desconocido hasta la noche del miércoles.

Emergencia en Sumatra

Vídeos que circulan en redes sociales muestran la devastación en Sumatra, que registró los mayores embates del mal tiempo en las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Occidental, donde vecindarios enteros siguen bajo el agua y el lodo, con carreteras y puentes colapsados.

El ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Asuntos Culturales de Indonesia, Pratikno, afirmó hoy en una rueda de prensa que la gestión de estas localidades será "una prioridad nacional", sin calificarlo de "desastre nacional", como han pedido autoridades locales al Gobierno en los últimos días.

Los deslizamientos de tierra y la caída de árboles han golpeado esta isla (la segunda más extensa del archipiélago indonesio, al oeste del mismo), a consecuencia de un ciclón, que coincidió con otros dos en el sur y sudeste de Asia.

Rescatistas cargan el cuerpo de una víctima de las inundaciones en Agam, Sumatra Occidental, Indonesia, el domingo 30 de noviembre de 2025. FOTO: ADE YUANDHA. AP

Al respecto, el historiador Adrian Vickers, profesor emérito de la Universidad de Sídney, destaca la rareza de que se haya producido un tifón en el Estrecho de Málaca, lo que señaló como la "principal causa de las inundaciones en Sumatra".

"Los tifones o ciclones tropicales son más comunes tanto más al sur como al norte, no tan cerca del ecuador. Los registros históricos también muestran que la intensidad de estas tormentas ha aumentado en las últimas dos décadas. Estos son efectos del cambio climático", dijo a EFE.

El investigador australiano cree que la deforestación a gran escala en Indonesia -que cuenta con unas de las mayores reservas forestales del mundo- "ha incrementado las posibilidades de inundaciones y deslizamientos de tierra".

El temporal también ha destruido al menos 322 escuelas y 277 puentes, mientras las autoridades siguen cuantificando daños y víctimas en 50 distritos que se vieron especialmente afectados.

Devastación y pérdidas

Los números de la devastación en Sri Lanka siguieron aumentando este miércoles, cuando la Federación Internacional de la Cruz Roja adelantó que prevé lanzar un llamamiento de ayuda internacional para apoyar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD subrayó, en declaraciones a EFE, que el país vive una de las peores inundaciones de las última dos décadas.

En el caso de Tailandia, el organismo estima que los daños en el sur generarán un shock económico agudo en esa zona, "más cercano a un impacto de nivel de depresión, con cicatrices a largo plazo".

El temporal también desencadenó las lluvias más copiosas de los últimos 300 años en algunas provincias del sur, donde al menos cuatro millones de personas se vieron afectadas de distintas maneras por las inundaciones, que empezaron a ceder esta semana.

"Este clima extremo ha interactuado con factores estructurales de largo plazo, incluido el cambio climático, la rápida urbanización y los planes de gestión del agua obsoletos, lo que ha provocado inundaciones generalizadas y graves", indicó a EFE el PNUD.

Por su parte, el profesor de Meteorología Muhammad Rais Abdillah, del Instituto de Tecnología de Bandung, al sureste de Yakarta, señala a EFE que, aunque el cambio climático no determina directamente el tiempo, sí "altera los factores ambientales, atmosféricos y oceánicos, lo que favorece la formación de nubes convectivas y la posibilidad de ciclones".

A su juicio, es necesario "aumentar la alfabetización sobre el clima y el tiempo" para que las comunidades del Sudeste Asiático -una de las regiones más afectadas por el cambio climático, según la ONU- puedan entender los peligros potenciales.



