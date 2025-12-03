Más Información

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Perfiles vinculados a Morena dominan lista de 10 aspirantes a FGR

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

Paga CDMX 33 mdp a automovilistas tras caer en baches

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

Santiago. La de Chile aprobó un proyecto de ley que regula y prohíbe el uso de electrónicos de comunicación personal, como celulares, en todas las escuelas a partir de 2026.

En una votación la noche del martes los diputados aprobaron las modificaciones que el Senado había realizado al proyecto, por lo que la iniciativa queda ahora a la espera de la promulgación por parte del presidente .

“Aprobamos la ley que prohíbe el ”, celebró el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en un vídeo subido a X tras conocer la decisión.

El ministro explicó que la iniciativa consiste en la prohibición del uso de teléfonos móviles en todo el sistema educativo de Chile, aunque contempla la posibilidad de “adecuaciones” en casos específicos, comoo situaciones de emergencia que ocurran de manera imprevista.

La medida, que ya había sido avalada en agosto por el Senado, tiene el objetivo de mejorar la convivencia escolar y el rendimiento de los estudiantes, disminuyendo las distracciones en las salas de clases.

Con la promulgación de la ley, a partir del próximo año, todos los establecimientos parvularios, básicos y medios del país deberán prohibir el uso de celulares durante las actividades curriculares.

Este año un colegio de Santiago ya había adoptado la medida como parte de un proyecto piloto en sus dependencias, en una apuesta por reintegrar a la e incentivar el bienestar de los estudiantes en tiempos de hiperconexión.

La última prueba PISA —un estudio internacional coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que evalúa las competencias de los estudiantes en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias— mostró que Chile lideró los indicadores educativos en , pero aún no ha alcanzado el promedio del organismo.

En su última evaluación, divulgada en diciembre de 2023, más de la mitad de los estudiantes chilenos dijeron distraerse al usar , lo que supera el porcentaje promedio de los países de la OCDE.

“Con la regulación del uso de celulares en las aulas, estamos avanzando en un cambio cultural para niños, niñas y adolescentes que hoy día necesitan, más que nunca, volver a verse las caras, socializar en los recreos y recuperar la concentración para impulsar aún más los aprendizajes”, agregó el ministro Cataldo.

Un estudio de 2021 elaborado por de la universidad King’s College del Reino Unido halló que los jóvenes que se consideraban adictos a sus tenían el doble de probabilidades de manifestar síntomas de ansiedad y el triple de sufrir depresión.

