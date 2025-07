Para la profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ana María Serna, es de celebrarse que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) haya reaccionado, comprometiéndose en asegurar “los recursos, por lo que parece, de todos los Centros Públicos de Investigación. Ahora vamos a ver si es verdad. Del comunicado al hecho estamos a la expectativa”; palabras en referencia a que, el fin de semana, la Secihti dio a conocer que el presupuesto para la operación de los Centros Públicos de Investigación está garantizado, después de que trabajadores del Instituto Mora hicieran pública su preocupación, a través de una carta, por el anuncio del recorte de recursos, un anuncio que implicaría que el pago de nómina no estaría “garantizado después de septiembre”.

“El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, comunicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en lo relativo a los capítulos de gasto 2000 y 3000, tuvo un incremento para el 2025, respecto del 2024, de un 4%, con lo cual se garantiza la continuidad de la operación de los CPI’s”, dice la Secihti.

“Es importante señalar que nos convocaron a una reunión el día martes en el Instituto y que, a lo mejor, tengan buenas noticias. Ya consulté si de veras nos van a depositar, por ejemplo, el resto de los estímulos que se nos deben este mes, que no se han pagado en el monto completo. Eso fue lo que nos hizo preocuparnos verdaderamente, sobre todo el tema de que no había dinero para la nómina nos alarmó muchísimo por varias razones. El comunicado asegura los recursos, pero pareciera que no nos han estado advirtiendo. Se nos ha dicho dos veces, entonces, no nos lo estamos inventando (primero en noviembre-diciembre, me parece, en correos electrónicos de la dirección del Instituto y ahora en julio). Creo que eso del comunicado sí hay que aclararlo: que se nos ha dicho en dos ocasiones y ahora pareciera que no”, continúa Serna.

Otro de los temas que más preocupan a quienes trabajan en el Instituto es el mantenimiento de su edificio. Serna cuenta que, el año pasado, dio clases de maestría y doctorado y que, en dos ocasiones, se quedó con la manija de la ventana del salón en la mano al intentar cerrar: “Estamos hablando de un mantenimiento elemental, pero el edificio es histórico, por lo que es doblemente grave”. En un Instituto donde se tienen vínculos internacionales, también es grave que no se hayan renovado los equipos de cómputo y que falle tanto el servicio de Internet, pero lo más grave es cómo ha disminuido la publicación de libros impresos: “Lo de la impresión de libros para nosotros es gravísimo porque nos dedicamos a escribir libros y publicaciones”, señaló la investigadora.

Con información de Frida Juárez