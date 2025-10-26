Probablemente crees que darle uso a tu celular dentro del baño es una práctica normal que no tiene consecuencias. Sin embargo, esta acción te puede perjudicar más de lo que crees.

La revista científica Plos One realizó un estudio sobre los principales riesgos de utilizar los dispositivos móviles en el sanitario. En su informe de resultados advierte que las consecuencias van desde accidentes hasta problemas de salud.

Si sueles jugar, leer noticias, mensajear u otras acciones con tu teléfono, esta información te interesa.

Utilizar el celular en el baño puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades e infecciones. Foto: Especial

¿Por qué es perjudicial usar el celular en el baño?

De acuerdo con el estudio "Smartphone use on the toilet and the risk of hemorrhoids", publicado por Plos One el pasado mes de septiembre, usar el celular en el sanitario es perjudicial, principalmente, por el tiempo en que las personas se mantienen sentadas en el inodoro.

Los investigadores encontraron que esta práctica incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades y padecimientos colorrectales como las hemorroides. Así que la primera desventaja es en temas de salud.

Otro dato curioso del estudio es que los hombres, a diferencia de las mujeres, pasan más tiempo utilizando el teléfono en el sanitario. Pero en ambos casos, esta acción incrementa las probabilidades de padecer afecciones como el estreñimiento.

La segunda desventaja es en temas de higiene. Charles Gerba, microbiólogo americano e investigador, advierte que en los baños abundan patógenos como las bacterias E. coli y Salmonella, mismas que pueden provocar infecciones estomacales cuando se transportan desde el dispositivo hacia las manos y la cara o boca.

Utilizar el celular en el baño también puede ser perjudicial para su funcionamiento. Foto: Pixabay

¿Por qué otras razones no se debe usar el celular en el baño?

Además de los problemas de salud e higiene que ocasiona el uso del celular en el baño, hay otros motivos que valen la pena ser considerados, por ejemplo:

Privacidad: Puede que no lo sepas, pero podrías visitar sitios web mientras estás en el sanitario que, tal vez, vulneren el nivel de ciberseguridad de tu equipo. Por consiguiente, podrían hackear tu cámara para espiarte.

Accidentes: Utilizar tu celular en el sanitario podría ocasionar distracciones, por lo que existe el riesgo de que tu celular se caiga, se moje o tú te golpees.

Daños al dispositivo: Si utilizas el teléfono para escuchar música mientras te bañas o para responder una llamada y no lo proteges del agua, podrías provocar un corto circuito.

Si sueles usar tu dispositivo en dicho espacio de tu casa, toma conciencia y cambia este tipo de hábitos por salud y por la seguridad de tu celular.

