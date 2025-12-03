Más Información

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

La mañanera de Sheinbaum, 3 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 3 de diciembre, minuto a minuto

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Perfiles vinculados a Morena dominan lista de 10 aspirantes a FGR

Perfiles vinculados a Morena dominan lista de 10 aspirantes a FGR

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

Paga CDMX 33 mdp a automovilistas tras caer en baches

Paga CDMX 33 mdp a automovilistas tras caer en baches

Usan ambulancia del IMSS para transportar azulejos en Cuautitlán Izcalli; Instituto inicia procedimiento de sanción

Usan ambulancia del IMSS para transportar azulejos en Cuautitlán Izcalli; Instituto inicia procedimiento de sanción

Bangkok. levantó la prohibición de la venta vespertina de que impedía desde 1972 la compra de estas bebidas en bodegas y supermercados, donde ahora se permitirá por un período inicial de prueba de 180 días, según informaron este miércoles las autoridades.

A través de una Gaceta Real, el gobierno decretó el fin de la medida, que consistía en un veto comprendido entre las 14:00 y las 17:00 horas y que fue instaurado en su momento para prevenir que los funcionarios bebieran alcohol en .

En febrero pasado, el Ejecutivo encargó a las carteras de Salud, Interior y Turismo revisar esta regulación, que también contempla durante cinco días especiales del calendario budista al año.

Lee también

En esa oportunidad, el entonces ministro de Interior y actual primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dijo que revisarían esta política con el objetivo de estimular lay crear empleos.

Las autoridades confirmaron en mayo su intención de suavizar las restricciones, permitiendo desde entonces la venta durante festividades budistas en, hoteles y zonas de atracción turística, entre otros lugares.

El Gobierno ya consideraba desfasada la prohibición durante días budistas, la religión mayoritaria en el país y cuyo quinto precepto consiste en abstenerse de consumir, como serían los licores.

Lee también

Tailandia, el país más visitado del Sudeste Asiático, también toma esta medida para impulsar el turismo, con el objetivo de superar su récord prepandémico de 2019, cuando recibió a 39.8 millones de extranjeros, tras lo cual ha intentado recuperar el mercado, con especial foco en el turismo chino, su principal fuente de visitantes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores. Foto: Canva / INAPAM

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos. Foto: Adobe / Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo