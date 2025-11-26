En México, alrededor de 73.5% de los estudiantes universitarios consumen alcohol más de una vez al mes; 66.9% presentan consumo de alta intensidad y 23.3% alcanzan un consumo abusivo, señaló la doctora Ana Karen Talavera Peña, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su ponencia Ansiedad y consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes universitarios expuso que este sector enfrenta vulnerabilidad ante el consumo de alcohol por factores como presión social, estrés académico y conflictos familiares, además de una cultura que ha normalizado el exceso.

De acuerdo con la profesora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud, la vida universitaria es una etapa de crecimiento y desarrollo que plantea desafíos con impacto en la salud mental. Destacó que la ansiedad se vincula con el consumo de alcohol y que ambos fenómenos se refuerzan, lo que forma un ciclo difícil de romper.

Indicó que en México 92.3% de estudiantes han ingerido alcohol al menos una vez y la edad promedio de inicio se sitúa alrededor de los 14 años. En ese sentido, subrayó la importancia de solicitar apoyo profesional o acudir a consejeros universitarios ante síntomas de ansiedad o problemas relacionados con el abuso de alcohol.

La académica de la Unidad Lerma participó en el cierre de las Jornadas Académicas del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, organizadas por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), en colaboración con la UAM y diversas instituciones públicas de educación superior.

La maestra Ofelia Gómez Landeros, profesora de la Unidad Xochimilco, impartió la conferencia Entre la depresión y el alcoholismo existe una línea muy delgada, donde puntualizó que el consumo de alcohol se relaciona con más de 200 afectaciones a la salud.