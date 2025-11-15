Más Información

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

De incumplir Salinas Pliego, “vendría embargo a cuentas, bienes y marcas”, explican fiscalistas

De incumplir Salinas Pliego, “vendría embargo a cuentas, bienes y marcas”, explican fiscalistas

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Aumenta la violencia en Tabasco, tierra de AMLO

Aumenta la violencia en Tabasco, tierra de AMLO

Asesinan a Efrén Neftalí Adame, líder de CTM en Marquelia, Guerrero, e hijo de exalcalde de Ometepec

Asesinan a Efrén Neftalí Adame, líder de CTM en Marquelia, Guerrero, e hijo de exalcalde de Ometepec

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Debemos estar alertas para defender a la presidenta Sheinbaum: Layda Sansores; "ellos creen que una campañita nos va a romper"

Debemos estar alertas para defender a la presidenta Sheinbaum: Layda Sansores; "ellos creen que una campañita nos va a romper"

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Alistan cambios en Línea 4 del Metrobús tras retrasos de hasta una hora debido al comercio

Alistan cambios en Línea 4 del Metrobús tras retrasos de hasta una hora debido al comercio

Transfieren derechos de 66 predios al IMSS-Bienestar

Transfieren derechos de 66 predios al IMSS-Bienestar

ha pausado las negociaciones para un acuerdo comercial con Tailandia debido a las tensiones en la frontera con Camboya, después de que Bangkok suspendiera esta semana el acuerdo de paz firmado en octubre con la mediación del presidente .

En un comunicado, la informó este sábado de que ha recibido una carta de la Administración estadounidense en la que anunciaba su decisión de suspender temporalmente las negociaciones, las cuales "podrían reanudarse una vez que Tailandia reafirmara su compromiso de implementar" el acuerdo, auspiciado por Trump.

Washington dijo en su misiva, según Bangkok, que espera que Tailandia y Camboya puedan "alcanzar una solución a este asunto lo antes posible", tres días después de que los Ejércitos de ambos países se acusaran mutuamente de intercambiar disparos en la frontera común, lo que se saldó con un muerto y tres heridos del lado camboyano.

Lee también

"Tailandia expresó su decepción ante este enfoque, ya que ha subrayado reiteradamente que las cuestiones de seguridad no deben vincularse a los asuntos comerciales que se discuten entre Tailandia y Estados Unidos, los cuales representan el interés mutuo de ambos países", prosigue el escrito.

El país asiático reiteró que buscará "ampliar las oportunidades económicas mediante negociaciones de tratados de libre comercio (TLC), la apertura de nuevos mercados y la participación en marcos de cooperación económica internacional".

Estados Unidos suspende negociación para acuerdo comercial con Tailandia. Foto: Mario Tama | AFP
Estados Unidos suspende negociación para acuerdo comercial con Tailandia. Foto: Mario Tama | AFP

Tailandia asegura estar dispuesto a bridar su apoyo a EU

El Gobierno tailandés, liderado por el primer ministro Anutin Charnvirakul, se dijo dispuesto a apoyar a Estados Unidos y reconoció su papel en la reducción de las tensiones con Camboya, "para allanar el camino hacia una paz duradera".

No obstante, durante una conversación telefónica la noche del viernes, Anutin dijo a Trump que en la situación actual Tailandia "debe reservarse el derecho de tomar las medidas necesarias para proteger su soberanía", mientras espera que Camboya reconozca que ha violado el acuerdo.

Tailandia suspendió el lunes el acuerdo de paz con Camboya después de que uno de sus soldados perdiese una pierna por una mina terrestre, que Bangkok asegura que fue introducida recientemente en la zona limítrofe, mientras que Nom Pen alega que se trata de un artefacto remanente de antiguos conflictos.

Lee también

Trump alegó el viernes frente a periodistas, mientras viajaba en el avión presidencial hacia Florida, que el mero anuncio de posibles tarifas comerciales de Estados Unidos bastó para frenar una escalada entre estos dos países, tras haber conversado por separado con Anutin y con el primer ministro camboyano, Hun Manet.

Bangkok y Nom Pen se disputan la soberanía de algunos territorios en su frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia. Este conflicto escaló a finales de julio durante cinco días de enfrentamientos que se saldaron con unos 50 muertos y decenas de heridos en ambos lados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Nuevo requisito para retirar dinero del banco en 2026 esto tendrás que presentar sí o sí. Foto: Canva

Depósitos y retiros en efectivo 2026: requisitos, montos y cuándo será obligatoria la identificación en bancos

Jornada laboral de 40 horas en México: cuándo presentará el Gobierno la reforma y cuándo entraría en vigor. Foto: Adobe

Jornada laboral de 40 horas en México: cuándo presentará el Gobierno la reforma y cuándo entraría en vigor

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos