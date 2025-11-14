La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este viernes el ataque contra una nueva embarcación en aguas internacionales ocurrida el pasado 10 de noviembre bajo la operación militar bautizada "Lanza del Sur" y detalla el asesinado de los cuatro tripulantes de la nave.

El Comando Sur publicó un video del momento del ataque cinético letal contra la embarcación que se encontraba en una ruta del mar Caribe que supuestamente es habitualmente utilizada por organizaciones criminales.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada", posteó en X.

On Nov. 10, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/eptSZvVF6x — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2025

Las fuerzas armadas detallaron que los cuatro hombres que se encontraba a bordo fueron "asesinados" para aumentar la cifra a cerca de 80 muertos en más de una veintena de ataques desde que el operativo inició en agosto pasado cerca de las costas venezolanas.

La nueva publicación del Comando Sur se da luego de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth bautizara como "Lanza del Sur" la misión estadounidense en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico proveniente de América Latina.

Medios como CNN y CBS fueron los primeros en reportar el vigésimo ataque el jueves.

Trump recibió este viernes en el Despacho Oval a Pete Hegseth y otras autoridades del Pentágono para discutir "opciones" de acción referente a Venezuela que incluyen escaladas en los ataques, de acuerdo con una exclusiva adelantada por el Washington Post, citando a fuentes de la administración.

Ante el anuncio del operativo "Lanza del sur" el gobierno venezolano reaccionó condenando la misión y tildándolo de "pretexto para intervención".

