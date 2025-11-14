Más Información

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Embajada de EU desmiente memorándum que alerta sobre presunta ofensiva a Grupo Salinas; “es falso”, dice

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, plátanos y café

Así arranca el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y el regreso nostálgico de Jet

CNTE retira plantón en San Lázaro; advierte regreso a las calles después del 22 de noviembre

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

¿Qué compraron más los mexicanos en el primer día de El Buen Fin?

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

Sheinbaum va por revisión del Sistema Nacional Anticorrupción; “no está funcionando a plenitud”, reconoce

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

Caen cinco delincuentes durante operativo en Michoacán; aseguran armas, drogas y vehículos

La administración del presidente estadounidense, , confirmó este viernes el ataque contra una nueva embarcación en aguas internacionales ocurrida el pasado 10 de noviembre bajo la operación militar bautizada "" y detalla el asesinado de los cuatro tripulantes de la nave.

El Comando Sur publicó un video del momento del ataque cinético letal contra la embarcación que se encontraba en una ruta del que supuestamente es habitualmente utilizada por organizaciones criminales.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada", posteó en X.

Las fuerzas armadas detallaron que los cuatro hombres que se encontraba a bordo fueron "asesinados" para aumentar la cifra a cerca de 80 muertos en más de una veintena de ataques desde que el operativo inició en agosto pasado cerca de las costas venezolanas.

La nueva publicación del Comando Sur se da luego de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth bautizara como "Lanza del Sur" la misión estadounidense en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico proveniente de América Latina.

Medios como CNN y CBS fueron los primeros en reportar el vigésimo ataque el jueves.

Trump recibió este viernes en el Despacho Oval a Pete Hegseth y otras autoridades del para discutir "opciones" de acción referente a Venezuela que incluyen escaladas en los ataques, de acuerdo con una exclusiva adelantada por el Washington Post, citando a fuentes de la administración.

Ante el anuncio del operativo "Lanza del sur" el gobierno venezolano reaccionó condenando la misión y tildándolo de "pretexto para intervención".

