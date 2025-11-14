Más Información

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

CNTE libera casetas y aseguran que no hay nada resuelto con el gobierno; “es nuestro regalo de Buen Fin", dicen

Caen cinco delincuentes durante operativo en Michoacán; aseguran armas, drogas y vehículos

¿Qué compraron más los mexicanos en el primer día de El Buen Fin?

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

Sheinbaum va por revisión del Sistema Nacional Anticorrupción; “no está funcionando a plenitud”, reconoce

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

Salinas Pliego deberá pagar 48 mil mdp al SAT

Activan doble alerta por bajas temperaturas en 9 alcaldías de la CDMX

El presidente emitió el viernes un decreto para retirar los sobre importaciones agrícolas como carne de res, plátanos, café y tomates, en momentos en que el gobierno está bajo presión para disminuir el costo de vida para los estadounidenses.

El decreto presidencial determina que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles "reciprocos" impuestos este año, tras analizar cuestiones como la capacidad de producción nacional de ciertos bienes en .

Un funcionario de la Casa Blanca, que solicitó el anonimato para hablar sobre la orden ejecutiva antes de ser emitida, afirmó a Bloomberg que el presidente está cumpliendo su promesa de cerrar acuerdos comerciales y ajustar los aranceles según sea necesario.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, adelantó el plan el viernes por la mañana, diciendo que encaja con la estrategia más amplia de Trump de crear exenciones arancelarias para bienes y sectores clave.

“Ahora es el momento oportuno para, ya saben, publicar algunos de estos documentos que el presidente dijo que iba a publicar”, dijo Greer. “Esto es una consecuencia natural de lo que el presidente indicó, y eso es lo que está haciendo hoy”.

