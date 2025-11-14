El presidente Donald Trump emitió el viernes un decreto para retirar los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, plátanos, café y tomates, en momentos en que el gobierno está bajo presión para disminuir el costo de vida para los estadounidenses.

El decreto presidencial determina que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles "reciprocos" impuestos este año, tras analizar cuestiones como la capacidad de producción nacional de ciertos bienes en Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca, que solicitó el anonimato para hablar sobre la orden ejecutiva antes de ser emitida, afirmó a Bloomberg que el presidente está cumpliendo su promesa de cerrar acuerdos comerciales y ajustar los aranceles según sea necesario.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, adelantó el plan el viernes por la mañana, diciendo que encaja con la estrategia más amplia de Trump de crear exenciones arancelarias para bienes y sectores clave.

“Ahora es el momento oportuno para, ya saben, publicar algunos de estos documentos que el presidente dijo que iba a publicar”, dijo Greer. “Esto es una consecuencia natural de lo que el presidente indicó, y eso es lo que está haciendo hoy”.

