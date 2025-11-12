La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley para poner fin al cierre gubernamental en su día 43 y lo envía al mandatario Donald Trump para su firma. La votación final fue 222-209.

Casi todos los republicanos, junto con un puñado de demócratas, votaron a favor del proyecto de ley, que establece un nuevo límite de financiación en el Congreso el 30 de enero.

Tras seis semanas de bloqueo, el Senado votó el lunes a favor de acabar con el cierre, gracias a la participación de ocho demócratas y la oposición de un solo republicano.

Según la Casa Blanca, Trump firmará el proyecto a las 21: 45 pm, hora local en Washington, es decir, a las 20: 45 horas en la Ciudad de México.

